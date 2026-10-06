國慶3天連假 秒懂彰化26鄉鎮市清運垃圾時間

10月9日至11日3天國慶連假，彰化縣環保局為方便民眾提前掌握垃圾清運情形，彙整全縣26鄉鎮市垃圾清運資訊，提醒民眾留意各地收運時間，並呼籲民眾如遇垃圾停收，請將垃圾妥善打包並暫置家中，並做垃圾分類。

環保局表示，10月9日（星期五）全縣沿線均有垃圾收運，其中福興鄉無資源回收車；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、埔心鄉、大村鄉、北斗鎮、田尾鄉及竹塘鄉定點停止收運。

10月10日（星期六）彰化市、大村鄉、溪州鄉及竹塘鄉沿線暫停垃圾收運；溪州鄉、竹塘鄉定點停收，其餘鄉鎮市維持正常收運。

10月11日（星期日）：全縣暫停垃圾收運，只有彰化市定點收運仍照常服務。

環保局呼籲民眾，國慶連假應持續落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量，並配合各鄉鎮市公告的垃圾車清運時間或定點收運時段排出垃圾；如遇垃圾停收，請將垃圾妥善打包並暫置家中，勿提前放置於住家門前、路旁或公共空間，以免遭動物翻找、散落造成環境髒亂。

民眾如欲查詢各鄉鎮市定點收運位置及詳細時段，可至彰化縣環境保護局官方網站、臉書粉絲專頁，以及各鄉鎮市公所網站或臉書查詢；也可透過「樂圾通」、「全國垃圾通」及「清運e點通」等APP掌握相關清運資訊，事先確認收運時間。

10月9日至11日3天國慶連假，彰化縣環保局為方便民眾提前掌握垃圾清運情形，彙整全縣26鄉鎮市垃圾清運資訊，提醒民眾留意各地收運時間。圖／環保局提供