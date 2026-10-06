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選情初探／員林藍綠對決 大村、永靖變數多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化員林市、大村鄉與永靖鄉三地鄉鎮市長選舉競爭激烈。俗語說「在朝蔭三分」，現任者雖具備行政優勢，但挑戰者積極集結地方勢力，使選情添變數。

員林市呈現藍綠對決。在前市長游振雄病故、代理市長賴致富婉拒參選後，國民黨縣議員凃俊任積極布局並贏得黨內初選；民進黨則協調徵召成功推動蜀葵花節的大明里長張政岳參選。張政岳效法溪湖鎮長何炳樺「從里長躍升鄉鎮長」的前例，結合縣長參選人陳素月與新潮流系統助攻，讓藍綠政黨對決正式白熱化。

大村鄉則由三位無黨籍參選人同台競逐。現任大村鄉長賴志銘當選後與縣長王惠美互動密切，主打深耕社區、發展特色產業與觀光；同庄頭的競爭者賴茂勝為環保講師，曾獲選全國十大環保志工，期盼打造循環家鄉；前鄉長游盛則憑藉過去政通人和的政績回鍋參選。該區勝負關鍵，將取決於地方組織的動員力道。

永靖鄉則是綠營現任者對決泛藍聯盟。現任鄉長魏碩衛曾為立法委員陳素月服務團隊成員，當選後兩人緊密合作，成功爭取永靖國小通學步道改建等十多項地方建設，累積不少政績，但近期因預算審查等議題與鄉代會產生分歧。非綠與泛藍兩股力量因而聯合推舉鄉代會主席林致安角逐下屆鄉長，林致安更與縣長王惠美合拍選舉廣告，盼藉「尊王」策略對抗陳素月團隊，後勢相當被看好。

藍綠 員林 彰化 凃俊任

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