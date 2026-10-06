盧秀燕護預算 續辦台中購物節？下任市長決定

台中市明年度編列近四億元續辦台中購物節，引發市議會攻防。民進黨議員認為不應用預算綁住下任市長，主張全數刪除；市長盧秀燕表示，是否續辦可由下任市長決定；但預算要先編才有彈性，「是為下屆市政團隊著想」。

台中市議會昨審查財政委員會明年度預算，經發局一一六年度編列「振興經濟節慶計畫」三億九千五百萬元，其中三億四百五十萬元用於抽獎、獎助，九千零五十萬元為行銷費。

民進黨市議員陳俞融質疑，台中購物節抽獎經費都來自市民納稅錢，卻開放全台民眾抽獎。市府編列三億零四百五十萬元發給民眾，卻花九千零五十萬元做行銷，等於每發出三點四元給民眾，就要再花一元宣傳，質疑政策效益不明，形同「賭博政策」，有違施政公平。

民進黨市議員謝家宜、陳淑華表示，台中購物節舉辦以來已投入近廿四億元，但受益者主要是大型百貨及財團，對庶民及基層經濟實質幫助有限。兩人認為，盧秀燕綁住下任市長的施政方向，主張刪除三億九千五百萬元預算。

民進黨市議員黃守達也主張全刪。他表示，過去購物節長期被質疑有灌水、物調券發放混亂等問題，議會多年來持續要求改善，但未徹底解決，沒理由續編大筆預算。

國民黨市議員劉士州則支持續辦，認為購物節不僅能帶動台中消費，也能吸引外縣市甚至國外遊客來台中，有振興經濟效果，預算應全數通過。

盧秀燕說，下屆是否續辦台中購物節，決定權在下任市長，但「編預算困難，減預算簡單」。如果下任市長不想辦，再追減預算並不困難，但如果想辦卻沒有預算，屆時籌編反而困難。盧強調，這筆預算並不是為她個人編列，也不是替自己做行銷，「是為下屆市政團隊著想」。

民進黨台中市長參選人何欣純表示，好的政策、受到市民肯定的政策就應該延續，例如老人健保補助對市民有幫助，就繼續推動；但每項政策都應仔細評估，購物節好不好自有公評，如果成效不好，就應檢討及精進。

國民黨台中市長參選人江啟臣則主張將台中購物節以知名的「杜拜購物節」為標竿，未來可擴大與台中廿多個商圈連結，並結合會展、演唱會經濟及觀光旅遊，打造「台版杜拜購物節」，讓百工百業及各行政區共享商機。