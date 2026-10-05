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4年砸10億！埔里虎頭山拚升級 中心碑園區全新亮相

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／日管處提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／日管處提供

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為國內重要景點，2020年納入日月潭國家風景區，交通部觀光署預計4年挹注10億元開發改善，規畫建置高架眺景空廊、環狀串聯步道等打造為國際級風景區，而其中心碑入口遊客資訊站今天開幕啟用。

埔里鎮長廖志城表示，虎頭山是國內飛行傘運動基地，虎子山頂有全台最大三角點「台灣測量原點」是台灣中心點，山麓處有「台灣地理中心碑」，具國家地理獨特性及觀光潛力，公所為此向中央爭取擴大建設，2020年納入日月潭風景區。

日月潭國家風景區管理處表示，為讓虎頭山及地理中心碑區域邁向國際化，行政院將其納入「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫․台灣之心躍動日月」 並核定4年10億元經費開發改善，該園區中心碑入口遊客資訊站也於今天啟用。

日管處與在地產業Feeling18巧克力工房合作引進「靠山咖哩」進駐遊客資訊站，業者除提供餐飲，為深化地方連結更斥資近4千萬元，導入日式風格將其咖哩品牌融入園區意象與故事，完善軟硬體設施，盼提升遊客觀光導覽及諮詢服務感受。

日管處處長王智益說，為凸顯埔里濃厚的山城歷史文化，該處與在地品牌合作共好，也將持續開發完善園區建設，其中虎頭山頂也將增建設有遊客資訊站、公廁及賣店，讓虎頭山不僅可以是眺遠景、賞曙光、追星光及拍雲海的打卡景點。

而在該園區入口處將新建接駁站停車場，並針對地理中心碑周邊增建360度高架眺望空廊、森林療育體驗區及環狀串聯步道，同時串聯日月潭觀光圈與在地產業，招攬國人前來旅遊，並強化國際市場推展，擴大吸引全球旅客，帶動地方觀光。

日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／日管處提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／日管處提供

日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，站內除提供諮詢也有餐飲服務。圖／埔里鎮公所提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，站內除提供諮詢也有餐飲服務。圖／埔里鎮公所提供

日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，站內設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，站內設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供

日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供

日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供
日月潭國家風景區台灣地理中心碑園區入口遊客資訊站今啟用，周邊環境設施也全新亮相。圖／埔里鎮公所提供

虎頭山 埔里 日月潭

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