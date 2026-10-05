中醫大附醫、世展會「草原小太陽」助蒙古 張鈞甯攜手啟動

中國醫藥大學附設醫院今天攜手台灣世界展望會，啟動蒙古「草原小太陽」計畫，未來3年將協助發展健康、防災教育，讓當地兒童、家庭與社區提升因應極端氣候的能力。

中醫大附醫今天舉行啟動「草原小太陽」行動儀式，中醫大附醫院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會會長李紹齡、擔任愛心大使的藝人張鈞甯一起點燈啟動。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧今年6月率隊前往蒙古國烏布蘇省，實地了解極端寒冬、乾旱、沙塵暴等氣候，對家庭生計、兒童營養、健康、教育與安全的影響，並將第一線需求帶回醫院，轉化為更符合當地需要的支持方案。

中醫大附醫說明，「草原小太陽」支持計畫以3年為期，中醫大附醫將投入新台幣500萬元，結合醫療與健康專業，協助發展健康教育手冊、防災教育手冊及防災教育APP，提升兒童與家庭面對氣候與災害風險的因應能力。

周德陽表示，醫療機構的角色不應只停留在疾病發生後的治療，當氣候變遷逐漸影響家庭生計、營養與兒童健康，醫療專業也應向前延伸，陪伴孩子建立健康基礎與面對環境變化的能力。

林嘉琪說，公益不只是一次性的給予，更需要長期陪伴，基金會響應防災教育手冊的製作與推廣，希望將防災知識轉化為孩子與家庭能在生活中運用的內容，為提升防災韌性盡心力。期待透過中醫大附醫、世展會與林增連慈善基金會的共同投入，為蒙古兒童與家庭建立更長期、穩定的支持網絡。

張鈞甯接受媒體聯訪時分享多年前曾親自走訪蒙古，見到資助3、4年卻從未謀面的兒童，當時她正面臨人生壓力，資助兒童清澈的眼睛，讓她被治癒了，決定專注自己的工作，就當她以為要去幫助別人的時候，其實是對方給了她很大的生命力量。