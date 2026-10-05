中科發展致周邊道路壅塞 江啟臣點名國科會分擔闢路經費

中科發展快，但也帶來龐大的車流，預計中科二期的台積電新廠啟用後，問題會更嚴重。對此，立法委員顏寬恒與台中市議會副議長顏莉敏今邀集相關單位會勘，呼籲應盡速闢建西屯區東大路至都會園路的特五號道路。國民黨台中市長參選人江啟臣則點名國科會及中科管理局應比照竹科及南科，針對園區聯外道路的經費必須共同承擔。

內政部國土管理署、財政部國有財產署、國家科學及技術委員會、中科管理局、台糖、市府都發局等今都出席會勘，立委廖偉翔和多名市議員亦與會。

江啟臣說，特五號道路計畫長1880公尺，寬度45至50公尺，是為了疏導中科園區的車流，但因經過大量的台糖土地、私人土地，光是用地徵收費用和地上物補償費就高達23億5093億元，再加上粗估工程款需要14億7270萬元，工程費用將近40億元，國科會及中科管理局應比照竹科及南科，針對園區聯外道路的經費必須共同承擔。

顏寬恒說，因111至116年內政部生活圈道路計畫經費已全數用罄，所以在117年的新一期計畫公布後，市政府應盡速提報生活圈道路計畫，爭取中央經費挹注。除此，中科管理局也必須肩負起疏導園區聯外道路開闢的責任，不能一味地將道路交通推給地方政府。

顏莉敏說，應進一步將中科西南向聯外道路向東闢建至東大路，完善中科周邊聯外路網。期盼中央大力支持，也請市府加速辦理規畫提報中央，籌措用地取得及後續工程經費，促使計畫早日定案，兼顧中科產業發展、地方交通需求與居民通行安全。

廖偉翔說，中科台積電擴廠後，工作機會增加5至6千人，未來勢必交通更壅塞，中科管理局責無旁貸，若不妥善處理，周邊交通如同｢心肌梗塞｣，必造成民怨。

市府建設局說，因為本案用地費用相當高，若全額由市府支應將造成相當大的負擔，所以會在新一期生活圈道路行政院核定後，盡速提報國土署來爭取經費補助，也會持續與中科管理局溝通，希望能夠獲得經費的支持。

國民黨台中市長參選人江啟臣則點名國科會及中科管理局應比照竹科及南科，分擔中科園區聯外道路經費。圖／顏寬恒提供