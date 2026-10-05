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彰化永樂街還有救嗎？公所砸2275萬拓寬人行道、車道改曲線

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市永樂街商圈長期沒落，彰化市公所今年7月啟動永樂街道路改善工程，投入2275萬元，從中山路二段至民族路，全長366公尺，預計12月完工。記者林敬家／攝影
彰化市永樂街商圈長期沒落，彰化市公所今年7月啟動永樂街道路改善工程，投入2275萬元，從中山路二段至民族路，全長366公尺，預計12月完工。記者林敬家／攝影

彰化市永樂街商圈長期沒落，彰化市公所今年7月啟動永樂街道路改善工程，投入2275萬元，從中山路二段至民族路，全長366公尺，將改善道路、排水及人行空間，原有人行道將拓寬至至少2公尺，並透過曲線型車道設計，讓進出車輛減速，提升行人通行安全，預計今年12月完工。

永樂街20多年前曾是彰化市熱鬧商圈，人潮絡繹不絕，但後來政府設置徒步區、統一街道招牌，並禁止沿街攤販在商圈內營業，雖然改善街道景觀，卻也被認為帶走部分人潮，加上傳統店家缺乏特色、網路購物興起，店家生意逐漸下滑，不少業者陸續搬離。近年公部門雖持續舉辦市集及活動，但振興成效有限，也讓「永樂街還有救嗎？」成為地方不時討論的話題。

彰化市公所今年規劃永樂街道路改善工程，分3階段施工，除了更新道路及排水設施，也將改善人行空間。公所指出，過去路面使用高壓磚，經長時間使用後已有不平整情形，未來車道將改採曲線型瀝青鋪面，讓車輛進出時自然減速；人行道則採漸變設計，拓寬至至少2公尺，讓行人有更完整的通行空間。

不過，由於施工期間會影響車輛進出，加上沿街店家招牌拆除等前置作業，需要持續與地方溝通，因此工程前置時間較長。市公所表示，目前工程已進入第二階段，預計下個月就能逐漸看出道路曲線輪廓。

永樂街停車問題長期引發地方討論，目前雖禁止汽車進入，但機車採單、雙月分別停放街道南、北兩側，不少民眾反映規則不易理解，也有店家指出，部分民眾為求方便直接將機車停在街道上，甚至有店家業者把機車停在其他店家門口。

市公所表示，永樂街改善後將取消現行單、雙月機車停車方式，改設帶狀機車停車區，並規劃3格卸貨車格，盼在改善人行空間的同時，也重新整理街道停車及卸貨動線，讓永樂街的整體環境更符合商圈使用需求。

彰化 人行道 車道

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