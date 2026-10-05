南投議員爆遶境疑染毒…民眾當場向警反映 警竟回「請報警」

反毒延燒，南投縣議員今質詢校園、宮廟活動等染毒問題，帶緝毒犬進議場示範查毒，建議可進校園協助；另有民眾陳情遶境時疑有人吸毒，通報現場員警遭回「忙交管要他報警」。縣府表示，訓練犬進校園仍需評估，員警處置不當待檢討。

縣議員宋懷琳指出，電子煙染毒且入侵校園嚴重，但現行法令，教師不得對學生搜身或翻查書包，防堵毒品作為受阻，這種狀況下，其實也能讓受過訓練的犬隻提供協助，她為此請馴犬師帶緝毒犬到場，當場示範搜毒本領。

緝毒犬穿梭並嗅聞擺放在議場內的書包、道具盒後，迅速挑出放有電子煙的書包及盒子，動作俐落。宋懷琳表示，在教官陸續退出校園，教師無權搜身查書包下，讓緝毒犬進校園幫忙，有助於毒品防制，也能為校園防護網的第一線減壓。

議員蔡銘軒則說，縣內常有大型民俗宗教活動，遶境當下，警力多忙於交通疏導，有民眾陳情，有人趁警力薄弱疑在巷弄吸毒，當下向現場警方反映，但員警稱在交通管制要他報警，民眾傻眼「他不就在報警」，議員質疑現場未安排機動警力。

針對緝毒犬進校園，南投縣長許淑華表示，讓犬隻協助毒品防制立意良善，但讓牠進入校園須有訓犬教官陪同，恐有法令問題，若能有全國性統一的作法為宜，後續也會請教育處了解相關規定，在合法範圍內守護校園安全，保護教職員工生。

教育處長王淑玲也說，任何違禁品進入校園，都有既定程序可處理，若懷疑學生身上帶有違禁品，目前仍可依「學生輔導辦法」，由相關執行人員可配合錄影與規定，檢查書包內容物，必要時也可進一步進行毒品篩檢等防治作為。

南投縣警局局長謝宗宏則解釋，大型宗教民俗活動會編排交管警力，也會編排刑事及便衣員警，因此第一線員警雖負責交管，但獲報後除向民眾說明其勤務職責外，也須立刻透過無線電通報其他警力協助查毒，其處置不當將加強檢討及教育。

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