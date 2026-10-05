部嘉護理之家逼近滿床 王美惠爭取18億蓋長照大樓擴充量能

衛福部嘉義醫院護理之家佔床率已逼近99%，另有約85人候位，住宿型長照需求吃緊。立法委員、民進黨嘉義市長參選人王美惠今天邀衛福部次長呂建德考察部嘉，爭取推動總經費約18億元長照大樓；她並提出高齡居家安全政策，主張未來擴大居家安全改善補助，不再限於身心障礙、失能等特定身分。

王美惠表示，她2023年10月曾帶領立法院衛環委員會考察部嘉，當時即建議利用東院區規畫長照大樓。院方目前已提送計畫書，規畫2027年至2031年推動，興建地下1層、地上7層長照大樓，設置護理之家、培訓中心、失智及日間照顧據點，並配置職員宿舍，總經費約18億元。

衛福部次長呂建德表示，部嘉整合醫療、社區健康及長照服務，長照大樓所需興建經費及人力，衛福部與醫福會將大力支持。

王美惠表示，嘉義市65歲以上人口已超過20%，進入超高齡社會，部嘉護理之家高佔床率及候位人數，也反映在地長照需求，除增加住宿型照護量能，也必須從長者日常生活著手。

王美惠說，若未來有機會擔任市長，將推動擴大長者居家安全改善補助，不再只以身心障礙、失能等身分作為申請條件，而是依長者實際需求，補助防滑設備、扶手等居家安全設施。

她表示，高齡照顧應從預防著手，不能等長者跌倒受傷或進入失能階段才提供協助，居家防滑、扶手等設備雖是小幅改善，卻能降低長者在家生活的風險，也減輕家庭照顧壓力。

立委王美惠（左三）、衛福部次長呂建德（右三）等人赴衛福部嘉義醫院考察，爭取推動長照大樓計畫。圖／立委王美惠服務處提供

立委王美惠（右）與衛福部次長呂建德（左）討論嘉義市長照需求及長照大樓規劃。圖／立委王美惠服務處提供

圖3：衛福部嘉義醫院人員（左）向衛福部次長呂建德（中）、立委王美惠（右）介紹院內設施及照護服務現況。圖／立委王美惠服務處提供

圖4：立委王美惠（左三）、衛福部次長呂建德（右三）等人赴衛福部嘉義醫院考察，爭取推動長照大樓計畫。圖／立委王美惠服務處提供