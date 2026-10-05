夫妻攻南投小出山迷途 搜救隊連夜挺進成功救援

一對夫妻昨天前往南投縣惠蓀林場小出山單攻，迷失方向求救，搜救人員當晚出動，但因沿途多處崩塌，增加搜救難度，今天凌晨接觸到2人並協助脫困，上午9時下撤。

南投縣消防局昨天下午6時22分接獲通報，指一對夫妻昨天上午8時許，從仁愛鄉惠蓀林場內小出山登山口入山單攻，預計下午1時30分左右原路下山，未料途中迷失方向，2人肢體擦挫傷，其中1人體力透支，均無生命危險，請求救援。

消防局出動國姓分隊2名消防人員，並協調惠蓀林場支援3名巡山人員，由於沿途路況艱難、林道多處崩塌且雜草叢生，搜救人員只能慢慢挺進。今天凌晨0時許，搜救隊抵達山友下切前的平台，隨即利用繩索架設，下切約100公尺，於凌晨1時許接觸受困山友。

搜救人員給予物資補給後，清晨5時許將2人帶回平台休息，之後開始下撤，於9時將山友送抵惠蓀林場收費站，完成救援任務。

消防局呼籲，民眾登山前應做好充分準備，下載離線地圖App，並依預先下載的登山路徑軌跡行走；該山域部分路段為未開放區域，應遵循現場告示牌指示，勿擅自闖入，若不幸於山區迷路，勿盲目切入山谷，應於現地使用手機等輔助工具確認座標、原地等候，立即撥打112或119求助，以利搜救人員定位救援。