藍支持台中購物節近4億預算 綠批「幫下任市長編預算」主張全刪

台中市經發局編列明年度包含台中購物節在內的「振興經濟節慶計畫」預算3.95億元，綠議員認為不能綁住新市長的政策方向，主張刪除全數預算；藍議員則支持續辦，可振興經濟。台中市長盧秀燕表示，她當年接任市長，前一任市長也幫她編列，但她可以自己追加減預算。

台中市議會今天審查民政、財政委員會明年度預算。台中市經發局116年度編列「振興經濟節慶計畫」3.95億元，其中3億450萬元用來抽獎、發獎助，行銷費9050萬元。

民進黨市議員陳俞融指出，台中購物節的抽獎相關預算都來自市民的納稅錢，購物節卻是全台民眾都能參加，市府發給市民3億450萬，替市府宣傳9050萬，等於每發出3.4元到市民手上，市府就要再花1元做行銷。近4億元的計畫，將近四分之一沒有進到市民口袋，而是進了承包廠商的發包案，成效看不到，根本是賭博政策，不符施政公平。

民進黨市議員謝家宜、陳淑華表示，台中購物節自舉辦以來撒幣近24億，只有財團百貨獲利，對庶民經濟、基層經濟沒有幫助。盧市長不應該把3.95億元的政策方向綁住，應留給下任市長更多的施政彈性空間，主張刪除。

民進黨市議員黃守達也主張刪除購物節3.95億元預算，他說，過去長期存在購物節灌水、物調券發放混亂等問題，議會每年都不斷在提醒與要求改善，但市府仍置若罔聞。

國民黨市議員劉士州則主張續辦，他說，購物節活動可吸引外縣市與國外客的消費，有振興經濟的成效，預算應該全數通過。

盧秀燕表示，下屆要不要續辦台中購物節，下屆市長可以決定。不過，編預算困難，減預算簡單，她先幫下任市長籌編，下屆市長不想辦，追減預算是簡單；但下屆想辦卻沒有預算，籌編預算上困難，「而且下屆不是她當市長，也不是為他個人行銷，是為下屆市政團隊著想」。