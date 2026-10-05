中市圖將首辦國際論壇 10國圖書館專家學者齊聚台中

台中市立圖書館將於29日及30日在綠美圖首辦國際論壇，邀集加拿大、澳洲、美國、挪威、丹麥、德國等10國圖書館館長、專業人士及學者齊聚台中，分享城市實踐經驗。

台中市立圖書館首次舉辦國際論壇，將於29日、30日在台中綠美圖登場，以「城市圖書館向未來提案」為主軸，邀集加拿大、澳洲、美國、挪威、丹麥、德國等10國圖書館館長、專業人士及學者齊聚台中，從閱讀、科技、建築到社會共融，分享城市實踐經驗，共同思考未來圖書館在城市中的角色。

台中市文化局說明，這次論壇不只是圖書館專業交流，更是一場關於「未來城市」的對話。從過去收藏書籍、提供閱讀的場所，到如今成為市民學習、交流與參與公共生活的重要空間，圖書館的角色持續改變。一個人可以在圖書館安靜閱讀，親子可以共讀共學，青少年可以學習交流，不同世代與文化能在此相遇。

文化局表示，當AI與數位科技快速改變資訊取得與閱讀方式，圖書館如何持續陪伴市民閱讀、學習與生活，已成為世界各公共圖書館共同面對的課題。

這場論壇將聚焦當前圖書館最關心的3大課題，包括「閱讀趨勢與數位浪潮」、「公共圖書館建築」、「圖書館作為共融對話的橋樑」等。選在台中綠美圖舉辦，也讓「城市、閱讀、空間」等主題有了最具體的交會點。

文化局指出，綠美圖融合圖書館、美術館與公共空間，讓閱讀、藝術與日常生活自然交融，本身就是台中對「未來圖書館」的一次實踐。中市圖邀請亞洲、歐洲、北美、澳洲等國際圖書館界專家走進綠美圖，不僅分享台中的閱讀城市經驗，也希望把世界各地的創新思維帶來台中，持續拓展城市閱讀的想像。