台中國際花毯節15周年 匯集三麗鷗明星打造七大夢幻展區

2026台中國際花毯節將於10月31日至11月22日登場，今年適逢花毯節15周年，以「甜點王國」為主題，並與三麗鷗合作，邀集Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓7位三麗鷗明星，打造七大主題展區，營造夢幻國度，預期再掀賞花熱潮，今年有望突破400萬人次大關。

觀旅局指出，花毯節近年創造亮眼觀光效益，2025年累計近400萬人次，帶動超過92億元觀光產值，創下歷屆新高。今年適逢花毯節15周年，結合三麗鷗明星、甜點文化與花卉藝術，延續花毯節兼具藝術、文化與觀光的特色，讓花卉不只是景觀，更成為城市文化與地方故事的創作媒介。

觀光旅遊局長陳美秀表示，今年「甜點王國」主題呼應台中豐富的糕餅飲食文化，市府近年透過「台中國際糕豐會」、「台中市十大伴手禮」等活動，持續推廣在地糕餅特色，讓屬於台中的味道成為城市文化的一部分。

陳美秀提到，今年花毯節結合台中深厚的糕餅文化、花藝設計與互動體驗，以更具想像力的方式，將甜點化為花卉景觀與主題造景，將明星特色與甜點意象融入花卉景觀，呈現各具特色的夢幻場景。從紫色花海與甜甜圈交織的「糖衣花園」、暖黃色花毯環繞的「聖代樂園」，到草莓、棉花糖、冰淇淋等甜點元素，描繪繽紛多樣的甜點世界。

新社區公所已在臉書預告，最近經過新社的朋友發現，現場已經開始飄著一點「花香」，今年的花毯節「甜點王國」將夢幻登場，繽紛花海還有三麗鷗明星將陸續亮相；更有高達19公尺、歷屆最高的主花毯，搭配機械動態、煙霧、泡泡及雪花特效，打造一座讓大人小孩都會忍不住尖叫的「夢幻甜點王國」。

楊姓家長表示，今年國際花毯節邀請三麗鷗明星，小朋友絕對會喜歡，將會帶小孩來賞花。