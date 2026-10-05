星期評論／免費營養午餐 莫淪黨爭工具

台中市今年首度開辦免費營養午餐，第一個月還算平穩，不過吃不飽、不好吃等批評難以避免，是否加碼也成為市長參選人間的政策競爭，初露「軍備競賽」的雛型；營養午餐若和敬老愛心卡一樣，變成不同陣營叫板的工具，恐淪為惡性競爭。

台中市今年八月卅一日起實施免費營養午餐，約廿四萬名公私立國中小學生、弱勢高中職學生受惠，市府明年度編列四十一億餘元，每人每餐補助六十到七十元，外加逾八千萬廚餘清運費；實施至今滿月，並未傳出食物中毒或相關案例，主要批評集中在分量與滿意度。

民進黨議員強調這學期有「孩子吃不飽」的狀況，個別學生甚至須到其他班級搶食物；民進黨台中市長參選人何欣純也提出午餐加碼政見，包含每餐餐費提高到八十元、每周兩天鮮乳三天水果等。台中市長盧秀燕表示還在做滿意度調查，國民黨台中市長參選人江啟臣聚焦於降低營養師與學生比。

比起被「小卷之亂」推上風口浪尖的台北市，台中的免費營養午餐稱得上波瀾不驚，不過從網路社群、議會殿堂到競選交鋒，跨黨派、跨縣市隔空較量不斷，不只是綠營開政見支票，盧秀燕自己也在免費午餐實施第一周，投入超過兩千萬元加碼雙主菜。

營養午餐的競爭，不禁讓人想起以敬老愛心卡為首的福利政策軍備競賽，財政紀律的邊際正在被更豪華的菜色、更誇張的願景取代。如同敬老卡年年膨脹的預算，可以想見，若營養午餐持續加碼，未來每年經費將從四十一億元繼續飆升到五十億、六十億，直到突破百億。

免費營養午餐的初衷是減輕家庭負擔，但羊毛出在羊身上，用的終究是納稅人的錢，若無限膨脹、跨越財政紀律紅線，後果還是由人民承受。不論年底選戰誰贏誰輸，免費營養午餐都不該是政黨惡性競爭的工具，施政者的穩健才是這項政策能否延續的關鍵。