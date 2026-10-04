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2026南投世界茶業博覽會盛大登場 農村好物館從茶香品味農村好滋味

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
2026南投世界茶業博覽會登場，農村好物館農村好物大集合，邀請民眾從茶香品味農村好滋味。圖／農村水保署提供
2026南投世界茶業博覽會登場，農村好物館農村好物大集合，邀請民眾從茶香品味農村好滋味。圖／農村水保署提供

「2026南投世界茶業博覽會」即日起至10月11日在南投中興新村登場。農業農村發展及水土保持署以「茶鄉香遇・農村好物」為主題設置「農村好物館」，集結各地特色農村產品，讓民眾在茶香相伴之下，逛好物、品風味，認識台灣農村產業的多元魅力。

農村水保署表示，農村好物凝聚地方產業特色與社區發展成果，從農產品加工、特色食品到地方伴手禮，每項產品都蘊含土地風味與農村生活智慧。透過南投世界茶業博覽會的平台，串聯茶產業與農村特色產品，讓更多民眾看見農村產業的創意與活力，也拓展農村產品與消費者交流的機會。

今年農村好物館共規劃29個展售攤位，展售內容從六龜原生山茶、台東紅烏龍、花蓮蜜香紅茶、宜蘭三星特色茶等地方茶品，到蜜香紅茶巧克力、焙香烏龍爆米花、土鳳梨蝴蝶夾心酥、芒果酥、蜂蜜、果乾及各式農產加工品，展現台灣各地農村豐富的物產與創意。

以「茶鄉香遇」為主題，農村好物館同時將茶與生活風味串聯，讓民眾從一杯茶延伸探索茶點、特色食品及農村伴手禮，買得到、吃得到、喝得到，也感受到農村產品背後的土地、人情與地方故事，讓茶博之旅增添更多層次。

為增加民眾逛展及選購的樂趣，館內同步規劃消費滿額回饋活動。消費滿500元即可享有包括50元折價券在內的三款好禮擇一；指定假日累積消費滿2,000元，可享價值1,000元農村好物福袋；累積消費滿5,000元，另可兌換實用的收納神器折疊手推車。

消費金額並可跨攤位、跨日期累積，讓民眾可以慢慢逛、仔細選，從喜歡的茶品一路探索到特色食品與伴手禮，在選購農村好物的過程中享受更多驚喜。

農村水保署表示，希望藉由茶博會的人流與展售平台，讓「茶鄉香遇・農村好物」成為認識農村產業的入口，串聯茶文化、地方產業與生活消費，讓農村好物走近更多消費者，也為農村社區產品創造更多市場交流機會。

農村水保署歡迎民眾自即日起至10月11日，前往中興新村，走進農村水保署農村好物館，品茶香、尋好物、享好禮，從一杯茶開始，發現台灣農村更多值得品味的好滋味。

今年農村好物館規劃29個展售攤位，農村水保署署長陳俊言與你茶鄉香遇。圖／農村水保署提供
今年農村好物館規劃29個展售攤位，農村水保署署長陳俊言與你茶鄉香遇。圖／農村水保署提供

南投 農村 伴手禮 農業部 農業

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