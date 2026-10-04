快訊

毒駕撞飛台體大3學生…男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

警夜襲西門町酒吧法辦52人惹議 1警脫口「身障也在廁所做愛」遭懲處

沈伯洋競總成立宣稱破3萬人！蔡康永「現身搖滾區」親吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

芬園鄉代參選人文宣AI照被批差很大 本人回「化妝素顏本來就不同」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片被網友認為不像本人引發討論。圖／翻攝黃宥穎臉書
芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片被網友認為不像本人引發討論。圖／翻攝黃宥穎臉書

年底地方選舉倒數，各地參選人在競選文宣上下足功夫，不過彰化有參選人的競選照片被網友指與本人差異太大，引發討論。其中，芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指「騙很大」，對此她也發聲回應，強調女人化妝與素顏本來就會有不同，選舉應該比的是政見，而不是外表。

黃宥穎表示，自己是台大經濟學碩士，過去與立委林淑芬是芬園國中同班同學，原本從事教職，4年前回到芬園家鄉做生意。她因認為公部門受理民眾陳情沒有依照流程，才決定投入選舉。

對於網路上「修太大跟詐騙有差別嗎？」的質疑，黃宥穎指出，那是有人偷拍她，但因手不穩而故意扭曲，希望藉此切斷她年輕人的選票。她說，女人化妝與素顏本來就會有不同，自己只是單純不愛化妝，「我很珍惜父母給我的五官，也有自信以最真實的自己面對芬園鄉親。」

黃宥穎也說，「更何況我化妝後拍照還真的很美」，強調選舉應該比的是理念、政見與實際行動，而不是外表，更不應透過網路攻擊或不實言論影響選舉。

此外，尋求連任的彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴，日前也在臉書分享與競選看板合影，不過有網友認為看板照與本人差異大，留言詢問「是妳女兒要參選嗎？」「是你選還是你晚輩選呀」、「修過頭了」。

面對網友疑問，莊詠晴則回應，「看板上的我有皺紋跟還有曬斑欸」，認為質疑的網友應該來看實體看板。對於因此被媒體報導，她也正向回應「感謝幫我報導欸，是否能每天幫我報導一篇」，另有網友替她說話，認為「本人比照片好看」。

芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指和本人不像，對此她指出是有人偷拍她，但因手不穩而故意扭曲。圖／翻攝芬園大聯盟
芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指和本人不像，對此她指出是有人偷拍她，但因手不穩而故意扭曲。圖／翻攝芬園大聯盟

芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指「騙很大」，對此她也發聲回應，強調女人化妝與素顏本來就會有不同。圖／翻攝芬園大聯盟
芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指「騙很大」，對此她也發聲回應，強調女人化妝與素顏本來就會有不同。圖／翻攝芬園大聯盟

彰化 照片 林淑芬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

素顏照一看就想刪？小心「濾鏡焦慮」上身

議場秀洋流文宣爆爭議 學者：卓榮泰不尊重國會應道歉

原本只想買一樣…她曝女生「最容易失控2地點」 過來人超有感：一逛就出事

陳佩琪：賴清德敢保證家人沒在海外置產 我把台北市長票投給洋流

相關新聞

南投驚見「雲霄飛車」引熱議 草屯鎮長解密：11月變身新地標

南投草屯演藝中心今年重新活化啟用，「台灣演藝坊」歌廳秀回歸舞台獲好評，為美化中心門面及舒適度，公所斥資約8千萬元打造廣場天幕，近日見雛型，巨大鋼構支架吸睛，地方熱議像雲霄飛車，鎮長簡賜勝說，11月完工後成新地標。

台中超市垃圾桶旁群鼠爭咬機車吊食 畫面曝光令人作噁

台中市太平區樂家康超市旁昨天出現一群老鼠爭咬一輛機車掛著的食物畫面，影像被傳上網後引起討論，並已反映市府環保局，希望市府拿出對策。

彰聯合婚禮 50對新人超跑迎親

「二○二六彰化縣聯合婚禮」昨天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，五十對新人分乘廿五輛總價破三億元的夢幻跑車迎娶車隊，在親友祝福中，攜手走向紅毯，其中一對新人的新娘為聽障者，在日月潭划獨木舟時相遇，當時新郎是教練，一路相知相惜，終於締結良緣。

台中崇德殯儀館改建 6日起停車管制

台中市崇德殯儀館將迎來五十七年最大改建，市府斥資四十二點六億元，將改造為地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館，十月六日起，館內停車空間以治喪車輛優先，不開放一般民眾車輛，殯儀館旁的中賓立體停車場已經完工啟用，可供民眾停車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。