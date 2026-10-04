芬園鄉代參選人文宣AI照被批差很大 本人回「化妝素顏本來就不同」

年底地方選舉倒數，各地參選人在競選文宣上下足功夫，不過彰化有參選人的競選照片被網友指與本人差異太大，引發討論。其中，芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指「騙很大」，對此她也發聲回應，強調女人化妝與素顏本來就會有不同，選舉應該比的是政見，而不是外表。

黃宥穎表示，自己是台大經濟學碩士，過去與立委林淑芬是芬園國中同班同學，原本從事教職，4年前回到芬園家鄉做生意。她因認為公部門受理民眾陳情沒有依照流程，才決定投入選舉。

對於網路上「修太大跟詐騙有差別嗎？」的質疑，黃宥穎指出，那是有人偷拍她，但因手不穩而故意扭曲，希望藉此切斷她年輕人的選票。她說，女人化妝與素顏本來就會有不同，自己只是單純不愛化妝，「我很珍惜父母給我的五官，也有自信以最真實的自己面對芬園鄉親。」

黃宥穎也說，「更何況我化妝後拍照還真的很美」，強調選舉應該比的是理念、政見與實際行動，而不是外表，更不應透過網路攻擊或不實言論影響選舉。

此外，尋求連任的彰化縣社頭鄉民代表莊詠晴，日前也在臉書分享與競選看板合影，不過有網友認為看板照與本人差異大，留言詢問「是妳女兒要參選嗎？」「是你選還是你晚輩選呀」、「修過頭了」。

面對網友疑問，莊詠晴則回應，「看板上的我有皺紋跟還有曬斑欸」，認為質疑的網友應該來看實體看板。對於因此被媒體報導，她也正向回應「感謝幫我報導欸，是否能每天幫我報導一篇」，另有網友替她說話，認為「本人比照片好看」。

芬園鄉民代表參選人黃宥穎近期因文宣照片疑大量使用AI照，在網路上被指和本人不像，對此她指出是有人偷拍她，但因手不穩而故意扭曲。圖／翻攝芬園大聯盟