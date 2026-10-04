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台中推無紙化智慧停車 憂民眾「看嘸」劃巨無霸QR Code

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
交通局在美術綠園道智慧停車的車格旁建置50處巨無霸QR Code，吸睛設計成為智慧停車的亮點。圖／台中市交通局提供
交通局在美術綠園道智慧停車的車格旁建置50處巨無霸QR Code，吸睛設計成為智慧停車的亮點。圖／台中市交通局提供

台中市首處影像辨識無紙化智慧停車去年9月在國家歌劇院周邊試辦，民眾停車後，無須紙本繳費單即可線上查詢、繳納停車費。但議員批評民眾沒看到開單會誤以為不用繳費，市府寄催告單更不環保。交通局近期在美術綠園道智慧車格推出50處大型QR Code，讓駕駛開車離場前就地掃碼快速繳費。

台中市陸續推動智慧停車影像辨識無紙化車格，包括國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等6條路段、國美館及美術園道周邊的五權西路、五權西三街及五權西四街等3條路段，共581格；9月起再新增台中州廳、交通局57個智慧車格，共達638格，並持續規劃擴增。

為方便辨識智慧停車格，交通局在相關路段設新式無紙化收費告示牌，車格內清楚標示綠底白字「P」及「無紙化收費」字樣，除說明費用，也有QRcode可掃描線上繳費。

民進黨市議員蔡耀頡說，很多民眾搞不清楚哪裡無紙化收費，沒看到停車單，誤以為沒被開單而沒繳費，逾期繳費被罰款，民眾成冤大頭。國民黨市議員楊大鋐說，推動無紙化改變民眾習慣，應加強設告示牌宣導，否則標榜無紙化，最後再寄送催告單，不環保又浪費公帑。

交通局長葉昭甫指出，智慧停車無紙化獲民眾肯定，電子支付使用率逾8成，每月減少超過2萬張紙本停車單。

葉昭甫表示，考量民眾過去停車之後，要花時間到繳費機或透過其他平台繳費，交通局在美術綠園道智慧車格旁試辦50公分長、60公分寬的大型QR Code，駕駛停車要離場時，拿手機掃描地面QR Code，即可直接查詢停車費並完成繳費，目前已設置50處，鮮明設計成為停車亮點。

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