南投驚見「雲霄飛車」引熱議 草屯鎮長解密：11月變身新地標

南投草屯演藝中心今年重新活化啟用，「台灣演藝坊」歌廳秀回歸舞台獲好評，為美化中心門面及舒適度，公所斥資約8千萬元打造廣場天幕，近日見雛型，巨大鋼構支架吸睛，地方熱議像雲霄飛車，鎮長簡賜勝說，11月完工後成新地標。

草屯鎮演藝中心前身為青少年活動中心，而後改裝為供演藝表演的劇院型場館，曾租給藝人康弘等做歌廳秀，紅極一時，2014年查出消防設施不符規定後停用，後續消防設備雖完成改善，卻無人願承租，淪為蚊子館閒置長達十年，地方詬病。

草屯鎮長簡賜勝上任後著手活化，去年底招租成功，讓頗受長輩青睞的「台灣演藝坊」歌廳秀重新回歸演藝中心，目前每周五、六、日、一演出，成功吸引中高齡國旅團客，又帶來人潮；另為美化中心門面及舒適度，公所同步改善廣場環境。

為提供民眾遮陽避雨的全天候活動環境，可舉辦假日廣場市集、大型藝文表演與文化展演，公所針對該中心廣場投入約8千萬元，設計打造高約8公尺的白色山巒造型天幕，於今年6月動工施作，近日已見雛形，其巨大鋼構支架引發熱議。

由於，該演藝中心位在中正路上，往來人車頻繁，而廣場天幕的巨型鋼骨結構十分霸氣，波浪形支架高低起伏，相當吸睛，民眾行經路過總會多看兩眼，引發鄉親熱議，有人好奇發問是要蓋雲霄飛車樂園，也有幽默說是海盜船，話題性十足。

草屯鎮長簡賜勝說，草屯演藝中心廣場大型天幕規畫設計具城市意象，可望在11月完工，今年稻草文化節就能迎賓見客，未來也將串聯周邊親子公園及工藝中心等場域，提升空間使用效益，帶動觀光與地方經濟發展，成為草屯鎮的新地標。

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影