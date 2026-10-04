快訊

外送員送餐撞見「捉姦現場」！牛肉炒飯秒變武器 網笑：上班還能吃瓜

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損

聽新聞
0:00 / 0:00

南投驚見「雲霄飛車」引熱議 草屯鎮長解密：11月變身新地標

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

南投草屯演藝中心今年重新活化啟用，「台灣演藝坊」歌廳秀回歸舞台獲好評，為美化中心門面及舒適度，公所斥資約8千萬元打造廣場天幕，近日見雛型，巨大鋼構支架吸睛，地方熱議像雲霄飛車，鎮長簡賜勝說，11月完工後成新地標。

草屯鎮演藝中心前身為青少年活動中心，而後改裝為供演藝表演的劇院型場館，曾租給藝人康弘等做歌廳秀，紅極一時，2014年查出消防設施不符規定後停用，後續消防設備雖完成改善，卻無人願承租，淪為蚊子館閒置長達十年，地方詬病。

草屯鎮長簡賜勝上任後著手活化，去年底招租成功，讓頗受長輩青睞的「台灣演藝坊」歌廳秀重新回歸演藝中心，目前每周五、六、日、一演出，成功吸引中高齡國旅團客，又帶來人潮；另為美化中心門面及舒適度，公所同步改善廣場環境。

為提供民眾遮陽避雨的全天候活動環境，可舉辦假日廣場市集、大型藝文表演與文化展演，公所針對該中心廣場投入約8千萬元，設計打造高約8公尺的白色山巒造型天幕，於今年6月動工施作，近日已見雛形，其巨大鋼構支架引發熱議。

由於，該演藝中心位在中正路上，往來人車頻繁，而廣場天幕的巨型鋼骨結構十分霸氣，波浪形支架高低起伏，相當吸睛，民眾行經路過總會多看兩眼，引發鄉親熱議，有人好奇發問是要蓋雲霄飛車樂園，也有幽默說是海盜船，話題性十足。

草屯鎮長簡賜勝說，草屯演藝中心廣場大型天幕規畫設計具城市意象，可望在11月完工，今年稻草文化節就能迎賓見客，未來也將串聯周邊親子公園及工藝中心等場域，提升空間使用效益，帶動觀光與地方經濟發展，成為草屯鎮的新地標。

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影
為美化草屯演藝中心門面及環境，公所打造廣場天幕，近日架起巨大鋼構，地方熱議像雲霄飛車。記者賴香珊／攝影

南投 草屯 雲霄飛車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北美樂地2.0活化新莊、板橋土地 打通道路瓶頸 增設YouBike站

秀峰高中新校舍啟用 侯友宜：要對8年工期念書的孩子跟家長們說聲抱歉

汐止秀峰高中校舍改建邊拆邊蓋 新北市府投入7.3億完工啟用

影／森巴女郎、老鷹、人偶擠爆 基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高

相關新聞

南投驚見「雲霄飛車」引熱議 草屯鎮長解密：11月變身新地標

南投草屯演藝中心今年重新活化啟用，「台灣演藝坊」歌廳秀回歸舞台獲好評，為美化中心門面及舒適度，公所斥資約8千萬元打造廣場天幕，近日見雛型，巨大鋼構支架吸睛，地方熱議像雲霄飛車，鎮長簡賜勝說，11月完工後成新地標。

彰聯合婚禮 50對新人超跑迎親

「二○二六彰化縣聯合婚禮」昨天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，五十對新人分乘廿五輛總價破三億元的夢幻跑車迎娶車隊，在親友祝福中，攜手走向紅毯，其中一對新人的新娘為聽障者，在日月潭划獨木舟時相遇，當時新郎是教練，一路相知相惜，終於締結良緣。

台中崇德殯儀館改建 6日起停車管制

台中市崇德殯儀館將迎來五十七年最大改建，市府斥資四十二點六億元，將改造為地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館，十月六日起，館內停車空間以治喪車輛優先，不開放一般民眾車輛，殯儀館旁的中賓立體停車場已經完工啟用，可供民眾停車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。