2026食魚園遊會台中登場 親子同樂推廣永續食魚

為推廣食魚教育、鼓勵民眾認識及支持優質國產水產品，農業部漁業署昨天起，一連2天在台中驛鐵道文化園區舉辦「2026食魚園遊會」，活動以「小魚貓尋寶隊出動」為主題，由人氣吉祥物「小魚貓」化身尋寶隊長，帶領大小朋友透過豐富多元的闖關遊戲、手作體驗、美食市集及精彩舞台活動，探索台灣水產的獨特魅力，並培養永續食魚的消費觀念。

農業部政務次長黃昭欽表示，農業部長期積極推動食農與食魚教育，期盼國人不只是單純地「吃魚」，更能進一步「認識魚、了解魚、選擇魚」，台灣擁有豐富的水產資源與優質的國產水產品，每一條魚背後都蘊含漁民朋友的辛勞與產業的故事。

黃昭欽指出，透過寓教於樂的園遊會，讓大小朋友透過玩遊戲，了解桌上食材來自哪裡及漁村文物，讓吃魚除了獲得滿滿營養外，更可以體驗文化，將海洋知識向下扎根。他並鼓勵大家在日常生活中多多選購國產水產品，用實際消費行動支持台灣本土漁業，落實「地產地消」與「永續食魚」的理念。

食魚園遊會集結15個食魚教育團體，設計涵蓋魚種認識、水產知識及漁業文化等互動關卡，民眾只要完成8關並通過答題，即可兌換精美小禮及50元折價券。現場另設置食魚教育展示區，展出各類推廣教材、趣味桌遊及影音內容，並規畫「食魚大挑戰」、「挑魚刺」等體驗活動，讓食魚教育從課堂走入生活，大小朋友都能在遊戲中學習。

漁業署指出，今年活動以「小魚貓尋寶隊出動」為主題，透過闖關、魚拓DIY、舞台活動及國產水產美食，讓食魚教育變得更有趣、更貼近生活。歡迎大小朋友跟著小魚貓一起尋寶，在遊戲中認識台灣水產，在品嚐美食的同時也認識國產好魚，並期盼民眾把學到的食魚知識帶回家，從餐桌開始支持國產水產品、實踐永續食魚。

為期兩天的食魚園遊會舞台節目，首先由小魚貓帶動唱跳與水產知識大PK揭開序幕，並特別安排「年年有鰆」帶領親子 DIY 魚拓體驗。10月4日則邀請海洋大學黃之暘副教授主講鰻魚食魚教育講座並搭配試吃，在多元互動共學之餘，現場也規畫5個國產水產攤位，提供鮪魚、台灣鯛、鰻魚、虱目魚及海藻等特色料理，並推出線上與實體消費累計滿500元即可參與幸運轉盤、抽智慧萬用鍋等好禮的回饋活動，讓民眾透過舞台節目、品嚐美食與消費抽獎，完整認識國產水產品從產地到餐桌的魅力。

漁業署表示，期盼透過食魚園遊會，以親子喜愛的遊戲、體驗及美食，讓食魚教育更加貼近日常生活，引導民眾認識國產水產、了解台灣漁業，培養選購國產水產品及永續食魚的消費觀念。誠摯歡迎於前往台中驛鐵道文化園區，跟著小魚貓尋寶隊長一同闖關、做DIY、品嚐美食，在歡樂體驗中認識台灣好魚