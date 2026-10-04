台中崇德殯儀館改建 10月6日起停車管制

台中市崇德殯儀館將迎來五十七年最大改建，市府斥資四十二點六億元，將改造為地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館，十月六日起，館內停車空間以治喪車輛優先，不開放一般民眾車輛，殯儀館旁的中賓立體停車場已經完工啟用，可供民眾停車。

民政局長吳世瑋表示，崇德殯儀館是中部地區最重要的殯葬設施之一，本次改建採取分階段施工，第一階段先拆除慈字輩禮廳，施工期間館內空間縮減，市府已經先行盤點治喪、停車和人車進出需求，在景福廳兩側規畫四間臨時禮廳，也調整交通動線和停車配套。

生命禮儀管理處長白峨嵋指出，十月六日起，崇德殯儀館實施停車管制，館內停車空間以治喪必要車輛優先，包含接體車、靈車、場地布置車與身心障礙車輛，一般民眾車輛原則上不開放停放；公務機關車輛若需入內，須依現場管制人員指引，完成公務後立刻駛離，不占用館內空間。

生管處說明，為因應一般車輛的停放需求，市府強化「臨停接送」的配套措施，將崇德路上的五格路邊停車格塗銷，改為臨時停靠區，並在館內ＯＫ便利超商旁的既有牆面開設行人出入口、設置臨時上下車空間與銜接設施；另在五義街規畫駐車彎，供車輛短時間停靠與上下車。

生管處補充，民眾最關心的停車需求部分，工程期間市府會將一般車輛引導到殯儀館周邊停車場，其中中賓立體停車場今年九月啟用，提供四○一席汽車位與三七五席機車位，增加停車量能；建議民眾前往殯儀館治喪或弔唁之前，預先安排停車點，避免集中在館區周邊停等。

生管處表示，崇德殯儀館改建工程規模龐大，預計二○三一年完工，期間採取分區施工，會兼顧民眾治喪需求、工程進度和實際營運狀況，滾動檢討交通管制方式。