彰聯合婚禮 50對新人超跑迎親

「二○二六彰化縣聯合婚禮」昨天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，五十對新人分乘廿五輛總價破三億元的夢幻跑車迎娶車隊，在親友祝福中，攜手走向紅毯，其中一對新人的新娘為聽障者，在日月潭划獨木舟時相遇，當時新郎是教練，一路相知相惜，終於締結良緣。

彰化縣長王惠美擔任聯合婚禮證婚人，搭著法拉利跑車，引領廿五輛瑪莎拉蒂、法拉利等超跑迎娶車隊進場，祝福所有新人甜甜蜜蜜、永浴愛河，期盼從相遇、相知到相守，無論人生順境或逆境，都能彼此扶持、攜手同行。

今年聯合婚禮有許多溫馨動人的愛情故事。其中一對新人，新娘為聽障人士，兩人情牽於在日月潭划獨木舟時相遇，新郎吳哲璇當時是她的教練，原本寧靜無聲的世界，激盪出愛的火花，一路相知相惜，修成正果。

這場聯合婚禮有兩位新郎是彰化縣消防局消防員，其中的洪瑤龍與來自印尼的艾莉，締寫跨越國界的幸福故事，除攜手走入婚姻，也迎來愛的結晶，兩人不同文化背景，在彰化共同建立家庭，正是展現城市多元、包容與共融的幸福樣貌。另一位則是竹塘分隊消防員劉易鑫與新娘廖雅涵結成連理。

活動現場並準備豐富成家好禮，彰化縣政府提供每對新人五千元家電禮券，另有各界單位提供成家禮品及優惠，為新人送上實質祝福。最後由王惠美摸彩，抽出鑽石對戒、日本雙人來回機票等多項好禮，讓新人迎向幸福人生。