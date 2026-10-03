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國產花卉進社區與餐桌！「花漾台灣」特展登場 串連30處打造生活美學

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
磐興建設總經理游金洲表示，期盼透過花藝體驗與互動，引導住戶認識百合及國產花卉。圖／磐興提供
磐興建設總經理游金洲表示，期盼透過花藝體驗與互動，引導住戶認識百合及國產花卉。圖／磐興提供

「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展今在台中磐興娘家館登場。台灣百合產業發展協會理事長何家彰說，這項特展9月起串連台中、雙北及新竹5家建設公司、12個社區大樓，以及16家飯店與餐飲業者，為生活空間注入人文美感。

此次特展以國產百合為主角，搭配多樣台灣花卉，並邀請中華花藝文教基金會花藝師參與創作，呈現傳統藝術與當代空間交融的美感。

何家彰指出，協會在農業部農糧署輔導下，推動2026企業文化與花藝的結合「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展；台灣百合品項多元、色彩豐富，盼透過特展，讓民眾認識國產花卉，將花卉帶入居家與日常生活。

何家彰說明，協會連五年推動花卉產業與異業合作，今年攜手磐興建設、豐邑集團、國聚建設、太子建設及佳茂建設，並結合鵝房宮、飛花落院、八豆食府、麻葉餐飲集團、裕園花園酒店等知名飯店與餐飲品牌。

磐興建設總經理游金洲表示，磐興長期推動「社區幸福領路」，此次透過花藝體驗與互動，引導住戶認識百合及國產花卉，透過公司長期指導，讓住戶親手完成生活花藝作品，增進鄰里交流，讓美、愛與幸福在社區日常自然發生。

豐邑連三年參與，今年串聯台中、新竹、新北三地社區響應。豐邑建設襄理許宏良說，透過「豐生活」推動花藝課程與花展，讓住戶親近生活美學，凝聚鄰里情感。

鵝房宮執行長張志明說，餐廳裡的一盆花、一只器皿，都可能成為一頓飯被記住的理由。期盼顧客品嚐的不只是料理，更能在花與餐桌之間，感受到被用心款待的溫度。

台中市中華花藝推廣協會理事長呂柏儀表示，今年展出範圍拓展至雙北與新竹，除了增加多個社區，也有很多知名餐廳加入，讓更多民眾也能在熟悉的生活場域接觸花藝，感受國產花卉與中華花藝結合的魅力。

「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展今在磐興娘家館登場。圖／磐興提供
「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展今在磐興娘家館登場。圖／磐興提供

「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展今在磐興娘家館登場。圖／磐興提供
「花漾台灣・百合綻放」國產花卉應用特展今在磐興娘家館登場。圖／磐興提供

花藝 娘家 雙北

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