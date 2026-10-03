快訊

入職5個月就跑了！選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中央及地方大咖站台 林世明打政績牌拚進彰化縣議會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，會場擠滿支持者。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，會場擠滿支持者。圖／林世明提供

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午成立競選總部，大咖雲集，包括行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫以及胞姊立委林淑芬、陳秀寳、黃秀芳及縣長參選人陳素月都為他站台，林世明除宣揚芬園鄉長政績，還強調可轉化為監督縣政的即戰力。

林世明是在芬園鄉社口夜市舉辦競總成立大會，除了中央內閣閣員及立委外，地方則有前縣長周清玉，及鄉代任幾乎到齊，包括主席林忠誠及參選長的副主席郭哲榮，從中央到地方，展現他政通人和的實力。

林世明說，由於努力爭取到中央補助，八年來的鄉長任內，從未舉債，卻能積極從事地方建設， 包括解決幾十年來的民生用水問題，推動社會福利與生育支持，辦理社區與公共空間規劃，在地方創生與文化活動更有亮麗成績。

立委林淑芬是林世明的胞姊，「內舉不避親」，稱讚林世明的篤實與認真，為芬園鄉投入心力，展現具體的政績。

縣長參選人陳素月為林世明授旗，也稱許林世明在鄉長任內的政績，未來她如果順利選上縣長，林世明選上縣議員，縣府也會配合林世明，將芬園鄉建設更好。

芬園鄉的民生用水解決，是林世明長期結合立委黃秀芳，向台水公司爭取，才得以順利解決，讓芬園鄉的供水率大幅成長。陳素月即特別提到林世明的此一政績，希望鄉親能支持林世明選上縣議員，為芬園鄉做出更大的貢獻。

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，由縣長參選人陳素月授旗。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，由縣長參選人陳素月授旗。圖／林世明提供

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會。圖／林世明提供
彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會。圖／林世明提供

林世明 彰化縣 龔明鑫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

好漢連線出擊！彰化綠營莊陞漢率江炳輝、林志儒、周平揮棒拚連任

彰化藍綠縣長參選人並肩起馬砲 南瑤宮9天8夜遶境祈安起駕

影／蕭美琴南下嘉義助選 為蔡易餘取綽號「小叮噹」

台中明大拚場！江啟臣「3子合體」何欣純山城造勢 宋楚瑜黃國昌挺基層

相關新聞

中央及地方大咖站台 林世明打政績牌拚進彰化縣議會

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午成立競選總部，大咖雲集，包括行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫以及胞姊立委林淑芬、陳秀寳、黃秀芳及縣長參選人陳素月都為他站台，林世明除宣揚芬園鄉長政績，還強調可轉化為監督縣政的即戰力。

台中七期「瓊恩咖啡」走入城市記憶 理和辦展傳承人文風景

坐落台中七期潮洋公園第一排的小木屋「瓊恩咖啡」飄香近28年，年初吹熄燈號。理和建設承載老台中人散步、停留與凝視綠意的深厚情感記憶，在原址推新案，今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。

彰化二林捐血一袋送烤雞1隻 僅1小時預約捐血人數達標

彰化縣各地捐血活動為「拚業績」都送好禮，彰化縣救國團之友聯誼會、彰化縣婦女會今在鎮立幼兒園旁廣場舉辦捐血活動，捐250CC送1隻現烤桶仔雞，重賞之下民眾熱血澎湃，上午10點就預約捐血200人額滿。

一席茶香「召回」南投人 千人茶宴成旅外鄉親返鄉大會師

「一席茶香，千人歸鄉」！南投市農會今天舉辦「千人茶宴×南投人鳳還巢」，邀集全國及海內外南投鄉親返鄉，13鄉鎮市農產化身宴席佳餚，讓旅外鄉親品嘗家鄉味，再逛茶博會採購茶葉、農特產，串聯鄉情與地方產業。

從茶園到千人茶宴！南投茶博「馬上好韻」開幕 9天活動一次看

邁入第16屆的南投世界茶業博覽會今天在中興新村登場，今年以「馬上好韻」為主題，從茶文化、農業到觀光體驗，設置35處展館，並首度邀請印度參與。活動一連9天，除展售、茶席及茶藝展演，也串聯竹山、鹿谷、名間等茶鄉小旅行，邀民眾深入茶園品茶。

讓長者享受熟悉的味道 中市社會局和跨專業團隊推口腔功能促進

進食功能退化，是否代表長者只能靠鼻胃管進食？台中市政府社會局推動口腔功能促進照顧超過4年，今年結合耳鼻喉科醫師、語言治療師、營養師、護理師及照顧服務員，從吞嚥內視鏡檢查、吞嚥評估、口腔照護到飲食質地調整，陪伴長者逐步恢復進食能力，甚至成功移除鼻胃管，重新吃回熟悉的食物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。