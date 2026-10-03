中央及地方大咖站台 林世明打政績牌拚進彰化縣議會

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明今天下午成立競選總部，大咖雲集，包括行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫以及胞姊立委林淑芬、陳秀寳、黃秀芳及縣長參選人陳素月都為他站台，林世明除宣揚芬園鄉長政績，還強調可轉化為監督縣政的即戰力。

林世明是在芬園鄉社口夜市舉辦競總成立大會，除了中央內閣閣員及立委外，地方則有前縣長周清玉，及鄉代任幾乎到齊，包括主席林忠誠及參選長的副主席郭哲榮，從中央到地方，展現他政通人和的實力。

林世明說，由於努力爭取到中央補助，八年來的鄉長任內，從未舉債，卻能積極從事地方建設， 包括解決幾十年來的民生用水問題，推動社會福利與生育支持，辦理社區與公共空間規劃，在地方創生與文化活動更有亮麗成績。

立委林淑芬是林世明的胞姊，「內舉不避親」，稱讚林世明的篤實與認真，為芬園鄉投入心力，展現具體的政績。

縣長參選人陳素月為林世明授旗，也稱許林世明在鄉長任內的政績，未來她如果順利選上縣長，林世明選上縣議員，縣府也會配合林世明，將芬園鄉建設更好。

芬園鄉的民生用水解決，是林世明長期結合立委黃秀芳，向台水公司爭取，才得以順利解決，讓芬園鄉的供水率大幅成長。陳素月即特別提到林世明的此一政績，希望鄉親能支持林世明選上縣議員，為芬園鄉做出更大的貢獻。

彰化縣議員第一選區民進黨籍參選人林世明（右）今天下午在芬園鄉社口夜市舉辦競選總部成立大會，由縣長參選人陳素月授旗。圖／林世明提供