台中豐藝館龎均90典藏展重磅登場 一覽大師筆下「詩意江南」

豐邑集團台中「豐藝館」今舉辦「龎觀．九秩」龎均90典藏展茶會今登場，首度公開龎均十餘幅經典作品，本次展覽亮點為龎均筆下的家鄉「江南風光」是陽光明媚、安靜優雅，帶領觀眾領略充滿詩意與溫度的東方油畫美學，展期至明年3月16日。

龎均融匯中西方藝術哲學、成功建立東方油畫表現主義。龎均透過影片表示，他長年戶外寫生，走遍大江南北、春夏秋冬，甚至工廠車間、田間勞作，累積逾7000幅作品，僅少數留下來，但獲得寶貴經驗。

龎均說明，豐藝館透過國際拍賣場合收購其作品，藏品包括四方面，一為有山有水風景，以桂林山水為基礎；二為大山，以黃山為基礎；三為江南，上有天堂下有蘇杭，他就是在蘇杭生活長大的，所以他腦子裡頭有一片蘇杭風光；四為靜物。

龎均強調，他心目中，江南的小橋流水是明亮的，是乾淨的，充滿了詩意的，小巷子非常安靜、優雅，所以他筆下的江南風景是陽光明媚、安靜優雅，這是他心目當中的家鄉。

今天茶會以「花樂九秩．藝遊山水」五感美學盛宴為活動開場，規畫多元感官與情境設計，透過樂聲與花藝相襯，將龎均山水與意境花卉畫作情境化，並安排藝文共創，帶領觀眾體驗繪。

豐邑集團總經理邱崇喆表示，透過「豐藝館」深耕公益美學，希望將國際級藝術大師的作品帶入社區與生活，讓藝術不再遙不可及，而是融入生活的日常。「龎觀‧九秩」展覽不僅是對龎均藝術成就的致敬，更期待能為社會大眾帶來一場洗滌心靈的藝術美學盛宴。

「龎觀．九秩」龎均90典藏展登場，開龎筆下的家鄉「江南風光」成為亮點。記者趙容萱／攝影