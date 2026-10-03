彰化永靖苗木之鄉米食果苗節 民眾買果苗種植期待明年豐收

彰化縣永靖鄉一年一度米食果苗節，今下午在永靖鄉簡易棒球場外野區綠地熱鬧開幕，約40個社區與青農展售小吃、花卉苗木，逛攤位民眾川流不息，很多人選購熱門水果苗木，期許明年開花結果。

永靖鄉是全國最大的苗木產地，有苗木之鄉的美譽，鄉公所連年以「水果回娘家」為主題舉辦米食果苗節，同時進行農特產品推廣暨公益關懷活動。今持今年當期有效發票3張投入活動會場公益關懷區，可兌換1盒手工麻糬，鄉公所將把發票全數捐給公益團體，現場還有義賣食品活動，所得捐贈社福團體。

鄉長魏碩衛說，永靖鄉苗木嫁接技術獨步全台，經嫁接改良的果樹花木賣到各縣市，或是永靖鄉農民親往接種，最有名的是玉井等南部芒果嫁接都出自永靖農民之手，想買最流行熱門的苗木一定要來永靖鄉；此外永靖盛產哈蜜瓜、茄子等蔬果，稻米也得獎，外縣市民眾到彰化縣不可錯過永靖鄉的豐富農產品。

米食果苗節辦理米食料理示範教學、果苗嫁接技術教學，瑚璉社區發展協會製作芋粿，港西社區發展協會烹調爌肉飯，五福社區農民高國培示範果苗嫁接，社區媽媽與農民不藏私解說「眉角」，吸引民眾圍觀。

今年各社區發展協會準備40多種米食，從肉粽、碗粿、芋粿、炒米粉到皮蛋瘦肉粥，讓棒球場外野綠地飄傳香噴噴蔥蒜爆香豬肉的氣味。不過時下熱門水果苗木詢問度高，滿天星百香果、熱帶水蜜桃、紅肉柳丁的嫁接苗木都頗受歡迎，民眾購買後期待百香果明年結實纍纍，其餘多年生果樹3年後有甜美果實可品嘗。