集章吃遍彰化蔬食店 她是「佛系大蔬」冠軍累積299次

彰化除了爌肉飯、肉圓外，素食也是知名美食，歷經兩個月熱烈回響，「2026彰化蔬食節」壓軸活動「彰化蔬食嘉年華」今天彰化市延平公園登場，彰化縣長王惠美與民眾一同品嘗在地蔬食，並頒發「佛系大蔬」獎項，推廣彰化多元蔬食料理與低碳飲食。

王惠美表示，彰化蔬食節今年以「呷菜愛地球，素素攏順利」為主題，透過活動打破民眾對素食的刻板印象，讓民眾以親民價格品嘗在地好蔬食。

活動期間集章結果也揭曉，「佛系大蔬」第一名為和美鎮王姓民眾，共累積299次，獲得1萬元獎金；第二、三名分別累積290次及289次。此外，還有民眾走遍50家不同店家，獲得「走透透特別獎」，展現民眾對彰化蔬食的熱情。

城市暨觀光發展處表示，「千人澎湃吃」A餐「經典飽足」包含豆包滷味拼盤、麵線糊、香椿油飯及香檸茶；B餐「植感活力」則有吐司、咖哩餃、蛋塔及果菜汁，民眾只要100元即可享用，並加碼贈送「佛系大蔬」限量荷葉扇。

嘉年華現場也安排歌手陳孟賢、楊淨宇、SONNIE桑尼、王建麒演出，以及YOYO家族番茄姐姐、南瓜哥哥帶動跳，另有「精準對切王」、蔬食闖關、小小廚師體驗等活動，大小朋友都能同樂。

縣府表示，此次蔬食節成功推廣彰化優質蔬食店家，帶動觀光與地方消費。未來將持續推出多元美食文化活動，行銷彰化在地特色，邀請全國民眾一起探索彰化美食。

「2026彰化蔬食節」壓軸活動「彰化蔬食嘉年華」今天彰化市延平公園登場，彰化縣長王惠美頒發「佛系大蔬」獎項。記者劉明岩／攝影

「2026彰化蔬食節」壓軸活動「彰化蔬食嘉年華」今天彰化市延平公園登場，彰化縣長王惠美頒發「佛系大蔬」獎項。記者劉明岩／攝影