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飄香28年…台中七期「瓊恩咖啡」年初吹熄燈號 理和辦展重塑家的風景

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影
理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影

坐落台中七期潮洋公園第一排的小木屋「瓊恩咖啡」飄香近28年，年初吹熄燈號。理和建設承載老台中人散步、停留與凝視綠意的深厚情感記憶，在原址推新案，今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。

理和建設2018年探討住宅可能性「思宅」展後，今起推出「冉冉Re:Life」生活展，由大象設計擔綱策展與視覺規畫，攜手鹿森林實驗花廊、瀚思HANSCHIU與聲音藝術家蔡瑋德Nick Tsai，融合自然植物、光影雕塑、專屬氣味與環境聲景，串聯土地的過去、現在與未來。

現場邀集2度獲德國iF設計獎、操刀新案建築架構的清奇設計蘇靜麒、國際視覺藝術家鄒駿昇，與理和建設總經理許元誌跨界沙龍對談，從設計、土地紋理到居住本質，深度剖析台中下一階段的「家的風景」，並邀業者煮咖啡，讓咖啡再度飄香。

許元誌說，兼具七期成熟生活圈與低密度純住氛圍的「七期西側區」，逐漸成為自住換屋族核心焦點，理和建設在「瓊恩咖啡」舊址推出新案，思考如何延續原有土地讓人願意放慢步調的生活特質，以潮洋綠帶為引，重塑人與自然的親密關係。

許元誌指出，針對傳統豪宅公設易閒置、干擾私人起居的痛點，新案將公設升級為「私人訂製所」，規畫具備獨立動線與分區預約的私人接待空間，化為為住戶的「第二客廳」。

許元誌說明，在建築規劃上採「雙生建築、一層四戶」配置，戶戶享有開闊雙面採光與通風，並透過深度內縮陽台與宜居陽台，讓住戶在室內就能實質感知風、光與季節林相的流動。

理和建設「冉冉Re: Life」生活展，現場保留「瓊恩咖啡」舊木門、地板。記者趙容萱／攝影
理和建設「冉冉Re: Life」生活展，現場保留「瓊恩咖啡」舊木門、地板。記者趙容萱／攝影

理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影
理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影

理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影
理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影

理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影
理和建設今起在Zero Space孵空間展出「冉冉Re: Life」生活展。記者趙容萱／攝影

理和建設「冉冉Re: Life」生活展，現場邀請「瓊恩咖啡」業者煮咖啡，讓咖啡再度飄香。記者趙容萱／攝影
理和建設「冉冉Re: Life」生活展，現場邀請「瓊恩咖啡」業者煮咖啡，讓咖啡再度飄香。記者趙容萱／攝影

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