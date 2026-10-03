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彰化二林捐血一袋送烤雞1隻 僅1小時預約捐血人數達標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
救國團二林鎮團委會承辦捐血活動，限額200人，不到中午就額滿。記者簡慧珍／攝影
救國團二林鎮團委會承辦捐血活動，限額200人，不到中午就額滿。記者簡慧珍／攝影

彰化縣各地捐血活動為「拚業績」都送好禮，彰化縣救國團之友聯誼會、彰化縣婦女會今在鎮立幼兒園旁廣場舉辦捐血活動，捐250CC送1隻現烤桶仔雞，重賞之下民眾熱血澎湃，上午10點就預約捐血200人額滿。

救國團二林鎮團委會承辦這場捐血活動，獲救國團總團部及彰化縣團委會、二林鎮公所、鎮農會、二林鎮後備軍人輔導中心、二林鎮工商婦女協會、原斗果菜生產合作社、挖仔小熊牙醫診所、二林鎮農會青農陳柏愷、金立揚實業社出錢出力或贊助禮品，上午9點開始民眾絡繹到場，因捐血車服務能量有限，限額200人捐血。

陳姓鎮民強調有定期捐血的習慣，捐血可促進身體血液新陳代謝，又因捐血必須維持好的血液品質，他很重視規律生活、健康飲食和規律運動，每次捐血成功就像獲得健康認證，利人利己他很開心，捐血活動主辦單位送禮物是額外小確幸，像今天捐血可帶烤雞分享家人，讓他心情特別好。

救國團二林團委員會長陳界灯表示，入夏以來全國血液庫存量吃緊，需要熱心民眾挽袖捐血，俗語說「捐血一袋，救人一命。」感謝支持今捐血活動的社團和公司企業、牙醫診所以實際行動鼓勵民眾參與善行。

彰化縣婦女會總幹事陳穎青說，二林鎮公益社團和善心人士大力贊助捐血活動，捐250CC可獲雞蛋、衛生紙、蕎麥金沙餅等各種食品與用品各1分，外加1隻桶仔雞，捐血500CC二林鎮農會加贈一包3公斤越光米，保證雙手帶著滿滿感謝離去。

捐血 彰化 救國團

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