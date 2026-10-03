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彰化紫晶盃葡萄酒評鑑知名度打開 酒莊跨縣市參賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、二林鎮農會舉辦第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑，服務人員端葡萄酒給評審。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、二林鎮農會舉辦第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑，服務人員端葡萄酒給評審。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府、二林鎮農會今舉行第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑，逾20家次酒莊參加三組競賽，今年不僅二林地區酒莊踴躍報名，還有來自和美鎮、埔心鄉和台中市的酒莊，參與面擴大也提升品質。

彰化縣二林鎮早年是公賣局（台灣菸酒公司前身）全台最大契作葡萄產區，契作關係結束後，釀酒葡萄種植面積急遽縮減，目前約50公頃，以釀製紅葡萄酒的黑后葡萄、白葡萄酒的金香葡萄為主，其餘葡萄園轉作巨峰品種的鮮食葡萄，早年農家或多或少習得釀酒技術，迄今二林鎮仍有11家酒莊，酒莊密度高居全國之冠。

二林鎮農會舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑暨行銷活動，起初參加酒莊約10家次，多支得獎酒品勇奪國際賽事佳績，甚至拿到金獎，打開紫晶盃葡萄酒評鑑的能見度，今年不但有跨鄉鎮也有跨縣市的酒莊參賽，二林鎮農會邀請法國隆河區瓦給哈斯產區葡萄酒評鑑協會評鑑委員、仁德醫護管理專科學校餐旅科主任等10名專業評審，評選出今年風味最佳的葡萄酒，各組第一名下午4點揭曉，白葡萄酒組松鶴農產品酒莊、紅葡萄（干）酒組路葡萄酒莊、·紅葡萄（甜）酒組秉森酒莊、·白蘭地組秉森酒莊。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，紫晶盃提供酒莊交流平台，產學界酒品專家從香氣、色澤、口感及整體品質等面向，給予酒莊專業建議，鼓勵持續精進，酒莊也藉此相互觀摩與切磋，鎮農會期許各酒莊精進釀造技術，至於得獎酒款將在二林鎮農會台灣酒窖遊客服務中心及葡萄酒行銷活動展售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣政府、二林鎮農會舉辦第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、二林鎮農會舉辦第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑。記者簡慧珍／攝影

彰化 葡萄酒 彰化縣

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