一席茶香「召回」南投人 千人茶宴成旅外鄉親返鄉大會師

「一席茶香，千人歸鄉」！南投市農會今天舉辦「千人茶宴×南投人鳳還巢」，邀集全國及海內外南投鄉親返鄉，13鄉鎮市農產化身宴席佳餚，讓旅外鄉親品嘗家鄉味，再逛茶博會採購茶葉、農特產，串聯鄉情與地方產業。

配合2026南投世界茶業博覽會，南投市農會今天在南投縣農工商會展中心舉辦「2026千人茶宴×南投人鳳還巢」，台灣區南投縣同鄉會聯合總會總會長林哲生邀集全國及海內外南投鄉親返鄉共聚，縣長許淑華也到場歡迎旅外鄉親回到故鄉。

許淑華表示，南投是大家共同的家鄉，許多鄉親因求學、工作或家庭因素到外地發展，甚至遠赴國外，但相信大家心裡始終都有南投，希望藉由千人茶宴與「南投人鳳還巢」大會師，讓在各地打拚的南投鄉親再次回到母縣，品嚐最熟悉的家鄉味。

她指出，今年千人茶宴以「鳳還茶鄉・馬上好韻」為主題，並以「一席茶香，千人歸鄉」作為標語，正好代表活動意義。茶宴以13鄉鎮市農產作為食材，將各地特色農產品端上餐桌，讓返鄉鄉親透過一席茶、一桌菜，感受南投各地的產業特色與家鄉味。

許淑華說，近年特別將「千人茶宴」與「南投人鳳還巢」結合，希望不只是凝聚旅外鄉親情感，也能進一步帶動地方產業。每年同鄉會都會認養逾百桌茶宴，參與規模越來越大，許多鄉親用餐後也會前往茶博會參觀，採購當地茶葉及農特產，以實際行動支持家鄉。

她表示，南投茶博會每年透過13鄉鎮市不同主題，結合旅遊、採購與產業推廣，帶動在地經濟；「鳳還巢」則把旅外南投人重新串聯起來，希望透過返鄉交流，增加南投茶產業、農特產品、餐飲及觀光的曝光與消費。

許淑華強調，希望千人茶宴不只是年度聚餐，而能逐步成為南投人共同的年度盛會，讓旅外鄉親在故鄉相聚，也讓「一席茶香」成為南投人與家鄉之間最溫暖的情感記憶。

南投縣長許淑華歡迎旅外南投鄉親返鄉參加千人茶宴，盼串聯鄉情與地方產業。圖／南投縣政府提供