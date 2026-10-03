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從茶園到千人茶宴！南投茶博「馬上好韻」開幕 9天活動一次看

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供
南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供

邁入第16屆的南投世界茶業博覽會今天在中興新村登場，今年以「馬上好韻」為主題，從茶文化、農業到觀光體驗，設置35處展館，並首度邀請印度參與。活動一連9天，除展售、茶席及茶藝展演，也串聯竹山、鹿谷、名間等茶鄉小旅行，邀民眾深入茶園品茶。

南投世界茶業博覽會自2010年開辦，今年以「馬到福至、茶香盈韻」為意象，今天起至11日於中興新村舉行，展館集中在中興會堂、大操場及周邊，分為展售館、體驗館及國際茶席館等區域，平日開放至下午5時，假日延長至下午6時。

南投縣長許淑華表示，去年茶博會搭配國慶煙火，吸引123萬人次參觀，創下歷年新高。今年縣府延續茶博會與地方產業、觀光結合，設置青農館、永續館、食農教育館及咖啡可可區，讓民眾除了買茶，也能認識南投農業與產業特色。

今年另一項亮點是新增「茶鄉小旅行」，串聯竹山、鹿谷、名間、南投市及魚池等地，帶領遊客從展場走進茶園，體驗製茶、品茗及地方產業，擴大茶博會對茶鄉觀光的串聯效益。

國際交流部分，今年印度首次參與茶博活動。印度台北協會會長德寧瀚表示，印度與台灣的茶葉交流已有逾百年歷史，阿薩姆茶樹早年即在台灣落地，此次特別帶來阿薩姆及大吉嶺茶，希望讓民眾認識印度茶文化。

茶博會大型活動也陸續登場，今天開幕安排「經典之夜」演唱會及千人茶宴，明天有「電音之夜」；9日推出「馬拉桑野餐趣」，10日舉行國慶升旗及千人茶會，11日則安排千人手搖飲，另有茶藝展演及小小茶藝師競賽。

縣府表示，茶博會9天展期將茶文化、農業、觀光及國際交流集中於中興新村，歡迎民眾把握假期走進茶博會，品好茶、逛展館，也透過茶鄉小旅行深入南投各地，感受茶香與地方產業魅力。

南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供
南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供

南投茶博會今年以「馬上好韻」為主題，設置35處展館，結合茶文化、農業及觀光體驗。圖／南投縣政府提供
南投茶博會今年以「馬上好韻」為主題，設置35處展館，結合茶文化、農業及觀光體驗。圖／南投縣政府提供

南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供
南投茶博會首度邀請印度參與，印度台北協會會長德寧瀚帶來阿薩姆及大吉嶺茶，推廣印台茶文化交流。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會今天在中興新村開幕，縣長許淑華（中）邀請民眾把握9天展期，走進茶博會品好茶、逛展館。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天在中興新村開幕，縣長許淑華（中）邀請民眾把握9天展期，走進茶博會品好茶、逛展館。圖／南投縣政府提供

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