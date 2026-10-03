南投世界茶業博覽會9天 許淑華邀感受茶香魅力

為期9天的南投世界茶業博覽會今天展開，南投縣長許淑華表示，今年特別推廣印度大吉嶺紅茶，與各縣市特色茶一同展示，邀民眾品好茶、賞茶藝與逛特色展館，感受南投茶香魅力。

在中興新村舉行的茶博會由南投縣政府主辦、鹿谷鄉農會承辦，除35個主題展館，還有千人茶會、茶與音樂饗宴、曲水流觴、馬拉桑野餐、一心二夜演唱會、千人手搖飲、國慶日升旗典禮、茶薰六覺、古式炒茶與徒手秤茶等重點活動。

許淑華出席開幕式說，去年茶博會結合國慶焰火施放，吸引123萬人次創新高，今年特色展館包含國際茶席館、黃金品茗館等，場域集中中興會堂、大操場及周邊，縣府也設青農館、永續館、食農教育館與咖啡可可區，新增「茶鄉小旅行」路線，帶遊客探訪茶園。

農業部茶及飲料作物改良場展現農業科技研發及產業運用成果，在茶博會設台灣茶文化傳習所，規劃產業技術、感官體驗與產業行銷主軸等，展示台灣茶產業歷史、品種研發、產業創新、智慧製茶、風味探索、知識傳承與技術移轉，呈現茶改場長期研究成果。

另外，魚池鄉公所舉辦「日月潭紅茶文化季」宣傳記者會，活動17日、18日在日月潭向山遊客中心展開，將聚集超過60攤優質小農、20攤茶葉與咖啡、30攤文化創意商品，包含蘭花、香菇、茭白筍、百香果、糕點及伴手禮，18日下午有金曲獎歌手演唱會。