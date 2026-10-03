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讓長者享受熟悉的味道 中市社會局和跨專業團隊推口腔功能促進

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
長者經過口腔照護體驗，也能開心享用滷肉飯等美食。圖／永信社會福利基金會提供
長者經過口腔照護體驗，也能開心享用滷肉飯等美食。圖／永信社會福利基金會提供

進食功能退化，是否代表長者只能靠鼻胃管進食？台中市政府社會局推動口腔功能促進照顧超過4年，今年結合耳鼻喉科醫師、語言治療師、營養師、護理師及照顧服務員，從吞嚥內視鏡檢查、吞嚥評估、口腔照護到飲食質地調整，陪伴長者逐步恢復進食能力，甚至成功移除鼻胃管，重新吃回熟悉的食物。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，該會承接台中市政府社會局「提升老人福利機構服務品質計畫」4年，逐步將口腔功能促進導入老人福利機構。口腔照顧並非單一專業的工作，而是需要多職種、跨專業、跨機構共同參與，讓「由口進食」這項平凡卻重要的幸福選擇權，有機會重新回到長者手中。

弘光科大語聽系助理教授王良惠表示，這幾年與社會局共同推動口腔照顧，在服務現場經常發現，長者進食功能退化，不代表他們從此就不能吃。維持口腔清潔與濕潤度，是確保進食舒適與安全的重要基礎；透過了解長者的咀嚼、吞嚥能力，再搭配清水測試、口腔濕潤度檢測等專業評估，依個別需求調整食物質地，讓照顧不只吃得安全，也能吃得開心。

來自日本語言治療師高田耕平表示，在日本，語言治療師的專業不只限於醫療現場，更從長者的生活需求出發，延伸至食物設計、質地調整與居家飲食支持。長者的咬合力與口腔肌力可能逐漸下降，即使具備基本吞嚥能力，也可能因咀嚼不充分，而讓食物殘留在口腔中。為協助照顧者簡單、直觀地判斷食物硬度，他研發簡易食物硬度測定器，讓照顧者不必具備太多專業知識，也能快速檢測食物質地。並將質地較硬的食物加入液體後，其硬度就會降低，就像油條加入豆漿內，把豆漿模擬成唾液，能幫助食物軟化。

透過測定器，家屬可確認食物軟化的程度，也讓食物保留原有樣貌，進而讓長者更容易吞嚥。從口腔照護到飲食支持，飲食支持除了營養，也須考量個人喜好、飲食文化與生活經驗，好的照顧理念最終都應回到人的生活，讓長者不只活得長久，更能吃得下、吃得好，安心享受每一口熟悉的味道

松柏園養護中心主任呂志忠表示﹕一名爺爺過去喜歡到田裡工作，卻在工作途中發生車禍，頭部受到撞擊造成腦膜下出血，出院後留置鼻胃管入住松柏園。從原本能自在下田工作，到突然無法進食，甚至吃不到最愛的滷肉飯，讓他一時難以適應。在同仁的鼓勵下，爺爺開始接受口腔功能促進與吞嚥訓練，經過4個月努力，終於成功移除鼻胃管，重新恢復由口進食。

高田耕平老師（中）指導工作人員針對茶葉蛋及鹹蛋進行食物硬度檢測。圖／永信社會福利基金會提供
高田耕平老師（中）指導工作人員針對茶葉蛋及鹹蛋進行食物硬度檢測。圖／永信社會福利基金會提供

今天在台北的照護展中，工作人員幫民眾進行口腔照護體驗。圖／永信社會福利基金會提供
今天在台北的照護展中，工作人員幫民眾進行口腔照護體驗。圖／永信社會福利基金會提供

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