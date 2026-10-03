聽新聞
0:00 / 0:00
台中崇德殯儀館改建案即將動工 10月6日起實施停車管制
台中市崇德殯儀館將迎來57年最大改建，市府斥資42.6億元，將殯儀館改造為地上6層、地下4層的現代化立體殯儀館，10月6日起實施車輛進出與停車管制，館內停車空間以治喪車輛優先，不開放一般民眾車輛，殯儀館旁的中賓立體停車場已經完工啟用，可供民眾停車。
民政局長吳世瑋表示，崇德殯儀館是中部地區最重要的殯葬設施之一，本次改建採取分階段施工，第一階段先拆除慈字輩禮廳，施工期間館內空間縮減，市府已經先行盤點治喪、停車和人車進出需求，在景福廳兩側規畫4間臨時禮廳，也調整交通動線和停車配套。
生命禮儀管理處長白峨嵋指出，10月6日起崇德殯儀館實施停車管制，館內停車空間以治喪必要車輛優先，包含接體車、靈車、場地布置車與身心障礙車輛，一般民眾車輛原則上不開放停放；公務機關車輛若需入內，須依現場管制人員指引，完成公務後立刻駛離，不占用館內空間。
生管處說明，為因應一般車輛的停放需求，市府強化「臨停接送」的配套措施，將崇德路上的5格路邊停車格塗銷，改為臨時停靠區，並在館內OK便利超商旁的既有牆面開設行人出入口、設置臨時上下車空間與銜接設施；另在五義街規畫駐車彎，供車輛短時間停靠與上下車。
生管處補充，民眾最關心的停車需求部分，工程期間市府會將一般車輛引導到殯儀館周邊停車場，其中中賓立體停車場今年9月啟用，提供401席汽車位與375席機車位，大大增加停車量能；建議民眾前往殯儀館治喪或弔唁之前，預先安排停車點，避免集中在館區周邊停等。
生管處表示，崇德殯儀館改建工程規模龐大，預計2031年才會全部完工，期間採取分區施工方式，兼顧民眾治喪需求，市府會持續根據館內外車流、周邊停車情形、工程進度和實際營運狀況，滾動檢討交通管制方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。