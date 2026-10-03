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跨越國界及聲音…彰化縣聯合婚禮超跑迎親 50對新人幸福成家

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣聯合婚禮的一對新人，趙姓新娘為聽障者，兩情牽於在日月潭划獨木舟時相遇，新郎吳哲璇當時是她的教練，在他溫柔照顧下，讓原本寧靜無聲的世界，激盪出愛的火花，終於修成正果。記者劉明岩／攝影
彰化縣聯合婚禮的一對新人，趙姓新娘為聽障者，兩情牽於在日月潭划獨木舟時相遇，新郎吳哲璇當時是她的教練，在他溫柔照顧下，讓原本寧靜無聲的世界，激盪出愛的火花，終於修成正果。記者劉明岩／攝影

「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，50對新人分乘25輛瑪莎拉蒂、法拉利，總價破3億元的夢幻跑車迎娶車隊，在親友滿滿祝福中，攜手走向地毯那一端，其中一對新人的新娘為聽障者，在日月潭划獨木舟時相遇，當時新郎是教練，一路相知相惜，終於締結良緣。

彰化縣王惠美擔任聯合婚禮證婚人，搭著法拉利跑車，引領由50對新人分乘的25輛瑪莎拉蒂、法拉利組成夢幻跑車迎娶車隊進場，隨後在親友見證下，牽起彼此的手，接受現場祝福，為婚禮增添難忘的浪漫回憶。

王惠美祝福所有新人甜甜蜜蜜、永浴愛河，期盼大家從相遇、相知到相守，無論人生順境或逆境，都能彼此扶持、攜手同行，讓彰化成為兩人共同生活、幸福成家的家園。

今年聯合婚禮也有許多溫馨動人的愛情故事。其中一對新人，新娘為聽障人士，兩情牽於在日月潭划獨木舟時相遇，新郎吳哲璇當時是她的教練。兩人偶然的邂逅開始，男方溫柔的關注與細心照顧，讓原本寧靜無聲的世界，激盪出愛的火花，兩人一路相知相惜，終於修成正果。

另一對新人則是跨越國界的幸福故事，新娘艾莉來自印尼，與在彰化縣消防局竹塘分隊隊員洪瑤龍相識相戀，除攜手走入婚姻，也迎來愛的結晶。兩人不同文化背景，在彰化共同建立家庭，正是展現城市多元、包容與共融的幸福樣貌。

王惠美表示，為了讓青年能安心成家，縣政府除了提供婚後孕前健康檢查補助，協助爸爸媽媽規劃健康的家庭外，從懷孕開始更發放「孕卡」，生育津貼則實施「358 方案」，第1胎3萬、第2胎5萬、第3胎8萬。孩子滿1歲後還有「童萌卡」，可購買生活用品。

在托育方面，目前縣府已完成10間育兒中心與10間育兒館，目標是打造40間托嬰中心及21間親子館，目前相關工程與規劃都在進行中。公立育兒中心費用非常實惠，政府每月補助7千元後，家長負擔極低，不足額全由縣政府吸收，就是希望青年朋友能安心生、放心養。

活動現場並準備豐富成家好禮，彰化縣政府提供每對新人5千元家電禮券，另有各界單位提供成家禮品及優惠，為新人送上實質祝福。最後由王惠美進行摸彩，抽出鑽石對戒、日本雙人來回機票等多項好禮，讓新人帶著滿滿祝福迎向幸福人生。

「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，50對新人分乘25輛瑪莎拉蒂、法拉利，總價破3億元的夢幻跑車迎娶車隊，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，50對新人分乘25輛瑪莎拉蒂、法拉利，總價破3億元的夢幻跑車迎娶車隊，十分吸睛。記者劉明岩／攝影

「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影
「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影

彰化縣消防局竹塘分隊隊員洪瑤龍，跨越國界迎娶來自印尼的洪艾莉，兩人除攜手走入婚姻，也迎來愛的結晶。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局竹塘分隊隊員洪瑤龍，跨越國界迎娶來自印尼的洪艾莉，兩人除攜手走入婚姻，也迎來愛的結晶。記者劉明岩／攝影

「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影
「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影

「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影
「2026彰化縣聯合婚禮」今天在亞太鹿港渡假村浪漫登場，在親友滿滿祝福中，50對新人攜手走向地毯那一端。記者劉明岩／攝影

彰化 彰化縣 新人 鹿港 王惠美

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