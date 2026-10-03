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影／江啟臣造勢喊出「海龍精神」 號召大台中團結全壘打

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣指出，台中在過去十多年歷經共同努力，成果有目共睹，台中正變得越來越大、越來越好、人口越來越多。 記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣指出，台中在過去十多年歷經共同努力，成果有目共睹，台中正變得越來越大、越來越好、人口越來越多。 記者黃仲裕／攝影

選戰進入關鍵倒數階段，國民黨台中市長參選人江啟臣，赴大里聯合競選總部成立為議員參選人林碧秀及基層里長站台拉票。現場國旗揮舞、人聲鼎沸，展現出強烈的團結氣勢。

2026九合一選舉

江啟臣在致詞時強調，這次選舉不僅是林碧秀要順利當選，更要拿下最高票。他指出，單靠一個人的力量是不夠的，必須讓基層的所有里長也都高票當選。江啟臣特別提到自己的「海龍精神」，強調團隊「不會落下任何一個人、不丟下任何一個人」，要上就必須讓全部團隊成員一起上。

江啟臣指出，台中在過去十多年來，歷經鄉親與團隊的共同努力，成果有目共睹，台中正變得越來越大、越來越好、人口越來越多。他強調，未來的台中不僅要幸福，還要成為兼具國際影響力、產業競爭力與城市韌性的「旗艦城」。

選戰進入關鍵倒數階段，國民黨台中市長參選人江啟臣（左）赴大里聯合競選總部，為議員參選人林碧秀（右）及基層里長站台拉票。記者黃仲裕／攝影
選戰進入關鍵倒數階段，國民黨台中市長參選人江啟臣（左）赴大里聯合競選總部，為議員參選人林碧秀（右）及基層里長站台拉票。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）赴大里成立聯合競選總部，為議員參選人林碧秀（右）及基層里長站台拉票。現場國旗揮舞、人聲鼎沸，展現出強烈的團結氣勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）赴大里成立聯合競選總部，為議員參選人林碧秀（右）及基層里長站台拉票。現場國旗揮舞、人聲鼎沸，展現出強烈的團結氣勢。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣強調，未來的台中不僅要幸福，還要成為兼具國際影響力、產業競爭力與城市韌性的「旗艦城」。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣強調，未來的台中不僅要幸福，還要成為兼具國際影響力、產業競爭力與城市韌性的「旗艦城」。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣

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