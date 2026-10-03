台中大甲芋頭新北三重市場上市見面會 行銷推廣試吃排長龍

台中大甲芋頭持續打響品牌知名度！大甲農會總幹事黃瑞祥率領農會同仁及產銷班農友40人，到新北果菜運銷股份有限公司三重市場，辦理「大甲芋頭三重市場上市見面會」及市場行銷活動。今天凌晨在市場的見面會試吃活動。吸引人潮排隊。

新北市果菜運銷總經理江惠貞出席接待，向三重市場的承銷人介紹大甲芋頭，香Q綿密、農友生產的品質具有的高度水準，總幹事黃瑞祥向江惠貞總經理說明，農會共同運銷芋頭都是經農藥殘留檢驗通過才採收，更全國首創，在芋頭的加上有產地標章的束帶，來區分產地，並打上芋頭田間採收的日期，讓全國廣大的消費者在購買時能認清產地，買到是最新鮮也是「正港」來自台中大甲的優質安全農產品。

今天淩晨2時舉辦「大甲芋頭上市見面會」，農會準備今年開發的新產品「芋頭排骨湯」500分於新北三重市場現場發送，提供承銷業者試吃。現場人潮踴躍，半小時內即全數發放完畢，廣獲承銷商一致好評，氣氛熱烈。

黃瑞祥表示，大甲地區因擁有得天獨厚的自然環境，黑砂壤土土壤肥沃、排水良好，並受東北季風與大安溪水灌溉滋養，大甲芋頭香氣濃郁、口感綿密Q彈，深受消費者青睞。透過本次新北三重市場見面會，推廣大甲優質農產，亦期望讓更多國人認識並選購健康安心、風味獨特的「大甲芋頭」。

大甲區農會行銷及推廣大甲區的優質的農產品不遺餘力，透過實地考察新北批發市場交易情況，讓農友與同仁對芋頭行銷通路有更進一步的認識，總幹事黃瑞祥連續5年帶領農會的員工及產銷班班員連夜北上，到北部地區各大果菜批發市場，辦理大甲芋頭上市見面會，舉辦優質農產品試吃品嘗活動。

大甲芋頭持續打響品牌知名度！大甲農會總幹事黃瑞祥率隊及產銷班農友40人，到新北果菜運銷股份有限公司三重市場，今天凌晨辦理「大甲芋頭三重市場上市見面會」及市場行銷活動。圖／大甲農會提供