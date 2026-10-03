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彰化北斗鎮農會研發香菜食品 小吃配角躍為零食主角

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農會「香菜芫夢．芫來是零食」推出新產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會「香菜芫夢．芫來是零食」推出新產品。記者簡慧珍／攝影

香菜「菜金菜土」，今年產地批發價最高每台約600元，昨60元，全台最大產地彰化縣北斗鎮的鎮農會收購香菜製作各種特色食品，今主推香菜米乖乖，把香菜從配角升格為主角，增加香菜銷售量以保障香菜農的收益。

北斗鎮農會成立110周年，今在萬來國小舉辦「香菜芫夢．芫來是零食」產業文化推廣活動，鎮農會家政班員各展手藝製作滷豆干、麻辣鴨血、炒金瓜米粉、米糕和油飯等數十種小吃，花卉和蔬菜的產銷班展示洋桔梗、花椰菜、小黃瓜、空心菜等農產品，都是銅板價，參加活動的民眾把握機會選購，人手至少一袋。

立法委員謝衣鳯、北斗鎮長顏宏霖和縣議員李浩誠等首長民代，及彰化市等各鄉鎮市農會總幹事與會，縣政府農業處長郭至善代表縣長王惠美出席祝福。北斗鎮農會總幹事陳瑩昇說，北斗鎮特色農產香菜，俗稱芫荽，種植面積287公頃，占全台八至九成，年產量1817噸，今年產地批發價最高約600元，昨60元，價差很大，北斗鎮農會站在維護農民權益的立場，向農民保證收購香菜，先後開發香菜水餃、香菜拌麵，近年乾燥製作香菜粉與食品廠商合作製作香菜米乖乖，未來還會研發與香菜有關食品以提高農民收益。

北斗奠安宮董事長陳在、北斗觀光產業促進會理事長吳季冰列席，陳在是陳瑩昇的父親，自家食品工廠與北斗鎮農會合作生產高麗菜水餃等食品，今捎來好消息，北斗奠安宮媽祖宗教文化園區動工興建，奠安宮古廟將從花壇鄉搬回來；陳在表示，古廟能回家從中央到地方受各方協助，特別是園區土地地目變更、古廟遷移行政程序獲立法委員黃秀芳出力甚多，奠安宮和信眾都很感謝。

縣政府農業處推廣彰化禽畜產品，免費品嘗炸雞翅、雞塊、滷肉飯、烤大豬等小吃，民眾提前兩小時排隊，從站著到拿凳子坐著排隊等候就為吃到美食，現場舉辦農業有獎徵答送花卉和抽獎，第一大獎被北斗鎮民抽走，第二、三獎分別被田尾與永靖的鄉民抱回家，主持人說還好最大獎留在北斗。

彰化縣北斗鎮農會「香菜芫夢．芫來是零食」教做美味十足韓式飯糰，小朋友特別專注觀看。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會「香菜芫夢．芫來是零食」教做美味十足韓式飯糰，小朋友特別專注觀看。記者簡慧珍／攝影

香菜 彰化 小吃

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