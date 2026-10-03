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921震後修過仍難敵0403 水里賴家古厝再啟動緊急修繕

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣水里鄉歷史建築賴家古厝歷經地震及歲月侵蝕，部分木構件、屋面出現損壞，縣府啟動緊急防護工程。圖／南投縣政府提供
南投縣水里鄉歷史建築賴家古厝歷經地震及歲月侵蝕，部分木構件、屋面出現損壞，縣府啟動緊急防護工程。圖／南投縣政府提供

南投水里鄉歷史建築賴家古厝歷經921大地震修復後，又受到2024年0403花蓮大地震影響，部分木構件、屋面出現疑似位移、裂縫及滲漏水。南投縣文化局近日啟動緊急防護工程，將先處理屋面防水、木構架及白蟻等問題，預計明年6月底完工，盼延續古厝文化資產價值。

南投縣政府文化局表示，賴家古厝位於水里鄉永興村，舊名「牛韞轆」，早期是八通關古道支線上的重要聚落。賴氏族人於清治時期來台拓墾，進入南投牛韞轆落腳，經歷賴仁貴、賴番王等一、二代開墾，後由賴風盛、賴心婦等人擴大拓墾範圍，古厝正廳木棟架上的楹聯，也可見「風盛」落款。

賴家古厝2002年登錄為南投縣歷史建築，921大地震後曾出現牆體龜裂、漏水、屋架損壞及鐵件鏽蝕等情形，文化局於2004年辦理調查研究及修復工程。

不過，2024年0403花蓮大地震時，水里地區最大震度達5級，古厝部分木構件及屋面再度出現疑似位移、裂縫及滲漏水。文化局為避免損壞擴大，依文化資產保存相關規定啟動緊急防護工程及現況損壞調查。

這次工程以先止損為主要方向，將改善屋面防水與排水、加強木構架、進行白蟻防治及環境清理，並評估出簷木構件修復方式，同時增設安全監視設施，降低環境及人為因素造成的損害。

文化局表示，賴家古厝不只是傳統建築，也是水里地方開墾及聚落發展的重要歷史見證。工程完成後，將優先改善建物緊急損壞及劣化問題，延續古厝的文化資產價值，讓地方歷史與文化記憶得以保存。

南投縣水里鄉歷史建築賴家古厝歷經地震及歲月侵蝕，部分木構件、屋面出現損壞，縣府啟動緊急防護工程。圖／南投縣政府提供
南投縣水里鄉歷史建築賴家古厝歷經地震及歲月侵蝕，部分木構件、屋面出現損壞，縣府啟動緊急防護工程。圖／南投縣政府提供

南投縣文化局啟動賴家古厝緊急修繕，工程將改善屋面防水排水、加強木構架並進行白蟻防治。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局啟動賴家古厝緊急修繕，工程將改善屋面防水排水、加強木構架並進行白蟻防治。圖／南投縣政府提供

南投縣文化局啟動賴家古厝緊急修繕，工程將改善屋面防水排水、加強木構架並進行白蟻防治。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局啟動賴家古厝緊急修繕，工程將改善屋面防水排水、加強木構架並進行白蟻防治。圖／南投縣政府提供

南投縣 南投 0403花蓮大地震

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