新社花海暨台中國際花毯節主題驚艷 三麗鷗主角曝光

2026新社花海暨台中國際花毯節預計本月底開展，目前正加強準備和佈展，有遊客經過發現展區已可看到主題， 三麗鷗明星曝光，預計將出現一波三麗鷗粉絲到場搶拍。

新社區公所已在臉書預告，最近經過新社的朋友發現，現場已經開始飄著一點「花香」，今年的花毯節「甜點王國」將夢幻登場，繽紛花海還有三麗鷗明星將陸續亮相；更有高達19公尺、歷屆最高的主花毯，搭配機械動態、煙霧、泡泡及雪花特效，打造一座讓大人小孩都會忍不住尖叫的「夢幻甜點王國」。

今年還有吸睛的互動裝置「巧克奇境」，可登上觀景平台眺望山景、俯瞰花毯，還能走進由真實花卉打造的「鏡面萬花筒」裡，讓花、光影與鏡像一起玩出新花樣。

新社區公所表示，花海暨花毯節將在10月31日到11月22展出，地址在 新社區農業部種苗改良繁殖場二農場。