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大彰化西北風場離岸風機葉片突損毀 原因待查

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
沃旭能源的大彰化西北離岸風場一座風機，昨日中午發生葉片損毀。離岸風電示意圖。聯合報系資料照
沃旭能源的大彰化西北離岸風場一座風機，昨日中午發生葉片損毀。離岸風電示意圖。聯合報系資料照

沃旭能源的大彰化西北離岸風場一座風機，昨（2）日中午發生葉片損毀。沃旭表示，事件發生當時風機並無人員作業，安全區域內也無船舶，目前附近海域已採取安全管制，並已通報中央及地方主管機關及相關利害關係人。

葉片損毀原因，沃旭並未說明，只表示目前正與風機系統原廠西門子歌美颯共同評估現場情況，透過攝影機持續觀測，安排相關工作船舶保持待命，必要時可立即前往現場進行緊急應變處置。

沃旭說明，大彰化西北離岸風場的所有風機目前均在西門子歌美颯保固期間，並由其負責風機維修，後續西門子歌美颯將主導並負責此次事件調查，沃旭能源將持續密切掌握並全力協助相關調查工作，並以人員安全及海洋環境保護為最高優先。

西門子 彰化 沃旭

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