影／台灣本島最高媽祖雕像大安港媽祖雕像落成 盧秀燕：感動又激動

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕。台中市長盧秀燕說她感動又激動，這是她8年前選市長的承諾，大安港媽祖雕像經3任台中市長，歷經14年終於完工落成；多位在地居民到場也感動說，大安媽祖文化園區終於有媽祖來了。

盧秀燕表示，台中市大安區有媽祖文化園區，可是媽祖文化園區14年以來，只有園區、只有基座，沒有媽祖。她當初在競選市長時，當地的民眾向她反應說很奇怪，她承諾當選市長一定要把媽祖立起來。她當時競選第一任市長後就有許願，如果有機會擔任市長，她一定要說到做到。會場有人舉牌寫「盧市長說到做到，兌現政見」。

盧秀燕說，她成為台中市縣合併升格以來第一位女市長，把媽祖雕像計畫送到議會，可是沒有獲得通過。她說一定還是要做，所以到處地尋求民間資源；此時有民間的興復發文教基金會決定捐獻。台中市政府獲得捐贈，媽祖要怎麼蓋？當時請同仁們去向媽祖請示、擲筊，媽祖決定自己要用什麼材質，花崗岩；要多高，全台灣最高；她身上的這個立像是要長什麼樣子，媽祖自己都有擲筊指示。經過 14年後，終於讓媽祖的神像落成啟用。

盧秀燕表示，大安港媽祖文化園區的媽祖雕像是海線鄉親翹首盼望多年的重大建設，4年等待與努力，感謝大安政天宮大力出借場地，讓她發願要將海線人心中缺少的一塊補起來，也感謝大甲鎮瀾宮協助雕像興建時的協助請示媽祖，感謝財團法人興富發文化藝術基金會的無私捐贈。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今天上午9時，大安港媽祖文化園區即湧入上千位熱情民眾。作為台中海線觀光升級的重要里程碑，首日邀請享譽國際的「十鼓擊樂團」安排「鼓海朝聖」，為全台民眾祈福。今晚由國寶級「明華園戲劇總團」震撼登場，無敵小生孫翠鳳領銜主演經典鉅作「蓬萊大仙」；現場除了有世界級的藝文展演，更有在地美味，活動規劃的「戶外美食文創市集」與「糕餅市集」。大安港媽祖雕像總體高達53.6公尺，約18樓高。

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕。記者游振昇／攝影

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕，會場有人舉牌寫「盧市長說到做到，兌現政見」。記者游振昇／攝影

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕。記者游振昇／攝影

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕。記者游振昇／攝影

「2026台中海洋觀光季」結合眾所矚目的「大安港媽祖雕像落成捐贈典禮」，今天上午在大安港媽祖文化園區開幕，室內有各種和媽祖有展覽。記者游振昇／攝影