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「2026台中智慧杆論壇」登場 5G智慧杆引領城市治理新風潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026台中智慧杆論壇昨在台中市政府盛大登場。記者趙容萱／攝影
2026台中智慧杆論壇昨在台中市政府盛大登場。記者趙容萱／攝影

2026台中智慧杆論壇昨在台中市政府登場，以「城市治理升級」及「促進應用商機」雙主軸，邀集國內外產官學研代表齊聚交流，深入探討如何透過5G智慧杆、AIoT與雲端治理，將傳統基礎設施升級為城市的「智慧神經末梢」，為台中智慧城市發展挹注全新動能。

論壇除邀集多名國內外重量級講者與談外，包括經濟部產發署副署長陳國軒、台中市政府秘書長黃崇典、副秘書長林谷隆、數位局長黃惠敏、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、工策會副總幹事王文興及智慧杆產業與學研單位代表皆出席。

黃崇典致詞表示，過去市府各局處依需求各自建置智慧桿，例如警察局CCTV監控、交通局車流偵測及停車影像辨識，以及環保局空氣品質感測等；未來透過智慧杆整合5G通訊、環境感測、邊緣運算等設備，減少重複建置成本，更能精準回應治理需求。

市府去年成功爭取經濟部產業發展署「城市智慧樞紐（智慧杆）基礎設施創新轉型」計畫支持，並於今年3月啟動。陳國軒表示，期盼中央與地方攜手合作，導入智慧應用並同步動整慧杆產業鏈發展，形成具永續經營潛力的商業模式。

數位局指出，論壇邀請法國布里地區尚特盧（Chanteloup-en-Brie）市長Olivier Colaisseau分享國際趨勢；和碩聯合科技資深副總經理暨技術長黃中于、遠傳電信總經理井琪、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章分別從全球供應鏈、5G AIoT串聯及AI雲端賦能等角度發表實務經驗。

壓軸「打造城市智慧神經網：智慧杆引領台中5G智慧城市新未來」高峰對談，邀集井琪、黃中于、葉昭甫、台中精機董事長黃明和，以及吳漢章共同與談。

數位局強調，未來將持續跨局處合作與公私協力，因地制宜盤點應用情境，讓科技真正落實為提升市民生活品質的力量。

2026台中智慧杆論壇昨在台中市政府盛大登場。記者趙容萱／攝影
2026台中智慧杆論壇昨在台中市政府盛大登場。記者趙容萱／攝影

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