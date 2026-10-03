美國防科技業者拜會盧秀燕 盧：爭取中大型無人機驗證場域落地台中

台中無人機產業再添國際重磅鏈結！美國知名國防科技公司Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光昨與漢翔總經理莊秀美一行人連袂拜會台中市長盧秀燕。盧秀燕表示，市府將積極爭取「中大型無人機試飛驗證場域」落地台中，完善「研發、製造、檢測、試飛」產業環境，深化台美產業合作。

這場拜會，盧秀燕、副市長鄭照新、立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔、經發局長張峯源、研考會主委林鼎超；曾國光、亞洲政府關係總監陳奕儒Max Chen、台灣區業務總監石開平，以及莊秀美等人出席，交流無人機產業發展及台美合作方向。

盧秀燕說，台中有漢翔、雷虎科技、大立光、美光等指標企業在地深耕，加上台積電持續布局中科先進製程等產業優勢，具備發展AI智慧無人載具的良好條件，有機會串聯國際技術與供應鏈資源，拓展智慧無人載具產業布局。

曾國光表示，公司專注AI自主飛行技術及無人航空器研發，核心技術Hivemind如同無人機的「AI大腦」，即使在GPS或通訊受限仍可自主飛行。旗下V-BAT先進垂直起降無人機不需傳統跑道即可起降，展現AI與無人航空器整合應用技術。

盧秀燕表示，台中發展無人機產業，積極布局國際合作及人才培育。今年7月市府攜AIT辦台中無人載具產業與海外商機論壇，協助業者鏈結美方資源；昨Shield AI與漢翔連袂來訪，串聯國際技術與台灣製造能量。市府也將協助鏈結，讓國際企業「找技術、找供應鏈、找人才」都能想到台中。

盧秀燕指出，中央已規畫在經濟部標準檢驗局台中分局建置無人機檢測試驗室，市府也積極爭取中央支持於台中建置中大型無人機試飛驗證場域，加速產品研發及驗證，提升產業國際競爭力。

盧秀燕也好奇詢問曾國光，是否常被問起與清代名臣曾國藩的淵源？曾國光幽默回應，他確實是曾國藩第五代子孫，但沒想到先祖竟成為亞洲學生課堂上的教材，成為此次台美科技與產業交流增添輕鬆插曲。

Shield AI共同創辦人曾國光（右二）、漢翔總經理莊秀美（右三）與台中市長盧秀燕（右一）交流。圖／台中市政府提供