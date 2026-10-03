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台中3焚化廠下半年分階段停爐歲修 10月16日烏日廠先啟動

中央社／ 台中3日電
台中市環保局為維持焚化設施穩定操作、提升設備妥善率，115年下半年3座焚化廠分階段停爐歲修，維護設備效能。（中市府提供）中央社
台中市環保局為維持焚化設施穩定操作、提升設備妥善率，115年下半年3座焚化廠分階段停爐歲修，維護設備效能。（中市府提供）中央社

台中市環保局為維持焚化設施穩定操作、提升設備妥善率，今年下半年3座焚化廠分階段停爐歲修，10月16日烏日廠先啟動，后里廠、文山廠則在11月間進行，維護設備效能。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，此次歲修除強化各項設備檢修，也將依各廠實際處理量能及垃圾貯存情形，啟動跨廠分流調度機制，彈性調整垃圾進廠配置；歲修期間暫時無法進廠處理的垃圾，則視整體處理量能及貯存空間妥善安排暫置，待歲修完成後再依序回運焚化處理，維持整體垃圾去化順暢。

環保局長吳盛忠表示，歲修是焚化廠維持長期穩定運轉的重要基礎，將全程督導各廠落實歲修品質及職業安全衛生管理，要求各項檢修工作如期、如質完成，並透過跨廠調度及彈性管理，將歲修期間對垃圾清運及處理的影響降至最低，持續維護市民良好生活環境。

環保局說明，歲修期間將密切掌握各廠進廠車流及作業情形，適時採取分流調度及現場交通引導等措施，降低對垃圾清運作業及周邊交通的影響；同時落實進廠管制及落地檢查，兼顧廠區作業安全與運轉順暢。

台中 台中市 吳盛忠

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