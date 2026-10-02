智慧台中「杆」動未來！2026智慧杆論壇登場 跨界匯聚數位城市新動能

「2026台中智慧杆論壇」2日於台中市政府盛大登場，邀集國內外產官學研代表齊聚交流，以「城市治理升級」及「促進應用商機」為雙主軸，從國際智慧城市發展趨勢、5G智慧杆建置、AloT應用到AI雲端治理等面向，探討智慧杆如何從傳統基礎設施進一步轉型為城市感測、通訊及資料應用的重要節點，為台中智慧城市發展注入新動能。

台中市政府秘書長黃崇典指出，推動智慧杆的重點不只是杆體等硬體設施的汰換，而是思考如何讓智慧杆成為城市治理的「神經末梢」。透過整合5G通訊、環境微感測、邊緣運算等設備，智慧杆可即時蒐集城市資訊，並結合後端資料分析與智慧應用，讓科技真正回應交通、環境、公共安全等城市治理需求。

黃崇典表示，市府去年積極爭取經濟部產業發展署「城市智慧樞紐(智慧杆)基礎設施創新轉型」計畫支持，並於今年3月啟動執行，深入研議智慧杆在城市空間中的多元創新應用，同時探索具永續營運潛力的商業模式。

藉由將通訊、感測及運算等設備整合於智慧杆上，不僅可減少各類設施重複建置成本，更能提升城市資料即時蒐集、分析及運用能力，逐步建構更具效率與韌性的智慧城市基礎建設。

智慧杆計畫中央主辦機關經濟部產發署副署長陳國軒致詞時表示，期盼透過智慧杆相關計畫的推動，除協助地方政府導入智慧城市應用，也能進一步帶動整體智慧杆產業發展，期待中央與地方共同努力，讓智慧杆應用逐步落地並形成產業發展動能。

數位局表示，此次論壇特別邀請國內外重量級講者分享第一線實務經驗，包括法國布里地區尚特盧（Chanteloup-en-Brie）市長Olivier Colaisseau，從國際城市治理經驗分享全球智慧城市發展趨勢。

和碩聯合科技資深副總經理暨技術長黃中于，從系統整合及全球供應鏈角度分享5G智慧杆建置經驗；遠傳電信總經理井琪探討5G AIoT如何串聯城市智慧應用；華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章則聚焦AI與雲端科技如何從資料整合進一步賦能城市治理。

論壇壓軸進行「打造城市智慧神經網：智慧杆引領台中5G智慧城市新未來」高峰對談，由風傳媒社長王學呈主持，邀集井琪、黃中于、吳漢章、台中市政府交通局長葉昭甫、台中精機董事長黃明和共同與談，從城市治理需求、5G與AI技術、系統整合及產業發展等不同面向交換意見，建構符合台中城市特色的智慧基礎設施。

數位局強調，智慧杆兼具城市基礎設施、資料節點及產業整合平台等多重角色，可依不同場域需求搭載通訊、感測及智慧應用設備。

未來市府將持續透過跨局處合作及公私協力，盤點適合台中的應用情境與建置模式，並兼顧城市治理需求、產業發展及永續營運，讓科技真正成為提升城市治理效能與市民生活品質的力量。

今日論壇除多位國內外重量級講者與談外，包括經濟部產發署副署長陳國軒、中市府秘書長黃崇典、副秘書長林谷隆、數位局長黃惠敏、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、工策會副總幹事王文興及智慧杆產業與學研單位代表皆出席。

活動壓軸舉辦高峰對談，邀集產官代表共同交流智慧杆應用與智慧城市發展。記者宋健生／攝影