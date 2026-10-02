防治登革熱玩真的！ 彰化縣針對8孳生源髒亂點開出罰單最高處1.5萬

彰化縣9月18日公布首例本土第一型登革熱個案後，近日距個案住處110公尺又出現第2件的社區群聚事件，衛生局上周鎖定附近彰化市12處髒亂點，要求所有人及管理人針對孳生源清除等防疫措施，經稽查有8處未處理，已開出8張罰單，可處3千元到1萬5千元罰鍰。

衛生局表示，在彰化市出現今年首例本土型登革熱後，衛生局在9月17日至19日進行病媒蚊孳生源調查，在彰化市東興里及民權里共列管12處髒亂點，多為空屋、空地及停車場積水處，要求使用人或管理人執行清除，卻有8處未依規定處理，依據傳染病防治法及彰化縣政府115年3月31日公告「彰化縣預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除等防疫措施」開罰，依規定是按次開罰，一日一罰。

為及早找出社區潛在感染者並掌握疫情範圍，衛生局設置兩處社區篩檢站，受理民眾採血檢驗，其中今天上午9時到下午3時30分在彰化縣政府中庭，共有88人前往採血，另從下午5時至8時在陶板屋彰化東民店的社區篩檢站，受理民眾採血檢驗。

衛生局強調，登革熱感染者可能症狀輕微或沒有症狀，接受抽血不等於確診，請民眾安心配合。

衛生局在彰化市東興里及民權里列管的12處髒亂點，分別是東興里有東民街48號後空屋及空地、東民街44巷5號、南郭路一段47巷24號前 、南郭路一段47巷26號空屋 、南郭路一段47巷16號空屋 、東民街56巷2-1號 、公園路一段94巷11號後方空地 、東民街38之4隔壁、東門外福安宮二旁空地、公園路一段96號旁巷弄，以及民權里菜市街108號後方停車場水溝及華山路138巷67號空屋。

衛生局呼籲，髒亂點容易積水孳生病媒蚊，居住或工作於上述地點周邊的民眾，不論有無症狀，請把握今晚8時前往社區篩檢站抽血篩檢，並提醒空屋、空地的所有人或管理人也請盡速清除積水容器及雜物。

衛生局提醒，登革熱常見症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、噁心及出疹，本次個案另有腹瀉及全身無力。民眾如出現上述症狀，請盡速就醫，並主動告知醫師住家附近有登革熱疫情及近期活動史。

疫情及防疫資訊可洽彰化縣衛生局疾病管制科，電話（04）7115141、（04）7119935。

為及早找出社區潛在登革熱感染者並掌握疫情範圍，彰化縣衛生局設置兩處社區篩檢站，受理民眾採血檢驗，其中今天上午9時到下午3時30分在彰化縣政府中庭的篩檢站，共有88人前往採血。記者劉明岩／攝影