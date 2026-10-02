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一場茶博喝到世界！許淑華推35特色展館 印度大吉嶺紅茶成新亮點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投世界茶業博覽會10月3日、4日晚間分別舉辦「經典之夜」與「音浪之夜」兩場音樂會，邀請民眾白天逛茶博、晚上聽音樂。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會10月3日、4日晚間分別舉辦「經典之夜」與「音浪之夜」兩場音樂會，邀請民眾白天逛茶博、晚上聽音樂。圖／南投縣政府提供

第16屆「2026南投世界茶業博覽會」3日在中興新村登場，為期9天。今年除35個特色展館、千人茶會、千人手搖飲等活動，並新增茶文化交流館，印度大使帶來大吉嶺紅茶與台灣各地特色茶交流，讓南投茶博從茶葉展售進一步走向國際茶文化。

南投縣長許淑華表示，今年茶博比往年更豐富，10月3日開幕後連續兩天都有千人活動，另有「一心二夜」演唱會，3日晚間為「經典之夜」、4日晚間為「音浪之夜」。她說，近年兩場演唱會都吸引約5、6萬人參與，卡司與現場反應熱烈，邀請民眾把握9天展期到中興新村喝茶、逛展館，也可安排茶鄉小旅行。

今年茶博最大亮點之一，是新增茶文化交流館。許淑華指出，印度大使特別帶來推廣印度大吉嶺紅茶，將與台灣各縣市特色茶一同展示、展售及交流，讓民眾一次接觸不同產區的茶文化，也讓南投茶博更具國際性。

除了茶葉，現場也集結咖啡、可可、特色農產、茶器具及各式美食，呈現南投多元農業特色。縣府表示，為讓消費者安心選購，參展茶農須具備農產品追溯、有機驗證或產銷履歷等相關資格，讓消費者能選購具生產履歷的優質茶品。

許淑華也邀請民眾利用9天展期，呼朋引伴到中興新村品茶、賞茶藝、逛特色展館，並走訪茶鄉、選購南投在地農特產品，把茶博行程延伸到地方旅遊。今年茶博活動詳情可至「2026南投世界茶業博覽會」官網查詢。

南投世界茶業博覽會10月3日、4日晚間分別舉辦「經典之夜」與「音浪之夜」兩場音樂會，邀請民眾白天逛茶博、晚上聽音樂。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會10月3日、4日晚間分別舉辦「經典之夜」與「音浪之夜」兩場音樂會，邀請民眾白天逛茶博、晚上聽音樂。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會13日在中興新村登場，縣長許淑華邀請全國民眾到南投品好茶、逛展館，感受茶鄉魅力。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會13日在中興新村登場，縣長許淑華邀請全國民眾到南投品好茶、逛展館，感受茶鄉魅力。圖／南投縣政府提供

南投 茶葉 許淑華

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