彰化推免費「先檢後售」見成效 農藥檢驗不合格率由16%降至8%

彰化縣議員陳玉姬今天質詢農產品上市前農藥殘留安全問題，強調不能只依賴「事後抽驗、事後處理」，更應做到「事前預防、上市前把關」，農業處長郭至善回答，農民自主檢驗去年5月推動以來，送件數量逐年增加，檢驗不合格率從16%降到現在8%，已經展現成效，未來也會再加強農民安全用藥宣導。

陳玉姬在縣政總質詢質詢指出，農藥檢驗不僅攸關消費者食安，也直接影響農民收益及彰化農產品品牌形象，尤其近年大型果菜批發市場逐步加強農藥殘留抽驗，農產品若到市場才被驗出不合格，可能面臨退貨、下架或銷毀，農民辛苦投入的成本恐付諸流水。

陳玉姬指肯定彰化縣農業處2025年起，推動農產品「先檢後售」措施，在各農會及集貨場設置收件據點，針對農藥殘留風險較高的作物提供免費檢測，讓農民在上市前先確認產品是否符合規定，但也要求農業處針對檢驗不合格或用藥風險較高的農民，不只是告知產品不能販售，更應協助找出用錯藥、採收安全期不足、用藥次數或濃度不當等原因，並追蹤輔導後再次檢驗的結果。

陳玉姬表示，希望縣府將「先檢後售」從單純免費檢驗服務，進一步建立為產地端食安風險管理制度，做到「上市前先把關、發現問題先輔導、降低違規再上市」，同時守護消費者食安及農民收益。

農業處長郭至善答覆表示，彰化縣從2025年5月起全台首創農產品「先檢後售」免費措施以來，去年總共有3100 多件，今年到9月已有3200多件，顯示農民自主送驗的成果漸漸被認同，檢驗不合格率也從過去的16%，一直降到現在的8%，從檢驗數量增加，檢驗不合格率卻往下降低，表示功能有發揮出來。

郭至善說，對於檢驗出有農藥殘留的農民，會根據狀況透過縣政府與農改場的植物醫師，利用檢驗出來的數據，分析是否用藥量過多或未遵守安全採收期等原因，並推動病蟲害綜合管理輔導，直接到檢驗不合格的農民家中，針對數據去做分析與解決問題，讓農民知道農產品的農藥為何會超標，未來就不會再發生一樣的情況。