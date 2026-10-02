東海路思義教堂以最小干預完成修復 榮膺「國家文化資產保存獎」

東海大學路思義教堂由世界著名建築師貝聿銘、陳其寬共同設計，歷經一甲子歲月後，以專業修復結合歷史文化保存與現代使用需求，重現經典建築風華，榮膺第7屆「國家文化資產保存獎—保存修復類」獎項。行政院院長卓榮泰更指出，路思義教堂建築結構特殊，修復團隊能以最小干預完成修復，令他印象深刻。

東海大學校長張國恩指出，路思義教堂是東海大學的精神象徵，也是台灣現代建築發展的重要代表。他表示，這項修復工程不僅是技術上的挑戰，更是對文化與歷史的保護行動，期盼讓世世代代持續感受教堂珍貴的建築美學與文化價值，並讓這座國定古蹟在現代社會中持續發揮功能。

東海大學表示，1963年落成的路思義教堂以無柱、無梁、無牆、無屋頂的獨特薄殼結構聞名，但在歷經一甲子風吹雨淋後，逐漸出現室內漏水及鋼窗鏽蝕、鋼筋外露與混凝土裂縫等問題，如何在維持建築原有風貌的前提下，改善老化問題，是此次修復計畫的關鍵。

東海大學2022年獲文化部文化資產局補助3230萬元，啟動修復工程。修復團隊透過內視鏡檢測改善排水問題，並修補混凝土、修復鋼窗及恢復柳安木地板原始設計，在保留古蹟原貌的同時，兼顧建築安全與現代使用需求；修復計畫歷時約兩年，於2024年9月26日正式重啟。

校方強調，教堂不僅承載東海創校初期的辦學精神，更見證一代又一代東海人的求學歲月，成為連結校園與城市的重要文化地標。此次修復不只是讓歷史建築重現原有風貌，更希望在保存文化價值的同時，讓教堂持續融入校園生活。